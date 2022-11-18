Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рахмоналиев присоединился к «Рубину»

    «Рубин» сообщил о прибытии в расположение команды новичка Умарали Рахмоналиева.

    19-летний узбекский полузащитник присоединился к казанскому клубу в качестве свободного агента.

    Он перешел в «Рубин» из «Бунедкора», подписав контракт на 3,5 года. Соответствующая договоренность была достигнута еще в августе.

    • Рахмоналиев провел за «Бунедкор» 31 матч и забил 8 голов.
    • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Надоели грязные российские деньги». Широков объяснил уход Слуцкого из «Рубина»
    Слуцкий может возглавить «Краснодар». Клуб и тренер начали общение (Metaratings) 7
    Слуцкий дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он не явился на заседание КДК 1
    Источник: телеграм-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11