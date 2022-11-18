Рахмоналиев присоединился к «Рубину»

«Рубин» сообщил о прибытии в расположение команды новичка Умарали Рахмоналиева.
19-летний узбекский полузащитник присоединился к казанскому клубу в качестве свободного агента.
Он перешел в «Рубин» из «Бунедкора», подписав контракт на 3,5 года. Соответствующая договоренность была достигнута еще в августе.
- Рахмоналиев провел за «Бунедкор» 31 матч и забил 8 голов.
- Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
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Источник: телеграм-канал «Рубина»