Рахмоналиев присоединился к «Рубину»

«Рубин» сообщил о прибытии в расположение команды новичка Умарали Рахмоналиева.

19-летний узбекский полузащитник присоединился к казанскому клубу в качестве свободного агента.

Он перешел в «Рубин» из «Бунедкора», подписав контракт на 3,5 года. Соответствующая договоренность была достигнута еще в августе.

Рахмоналиев провел за «Бунедкор» 31 матч и забил 8 голов.

Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

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