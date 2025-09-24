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€ 250 тыс
Астрахань - новости команды
Астрахань
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
им. Колосова
Сайт:
http://fc-astrakhan.ru/
Тренер:
Андраник Бабаян
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Трансляция
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Фото
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
2025.09.24 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
2025.09.23 08:52
Видео
Лучшему игроку матча Кубка России вручили арбуз
2025.09.09 18:04
1
«Астрахань» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.45
2025.08.19 18:33
Прогноз на точный счeт матча «Рубин Ялта» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:54
Прогноз на точный счет матча «Астрахань» – «Легион»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:09
Прогноз на точный счeт матча «Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:45
Прогноз на точный счeт матча «Астрахань» – «Сочи-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 11:54
Прогноз на точный счет матча «Севастополь» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:38
«Нарт» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.25 12:49
Клуб РПЛ обвинили в «свинском» поведении
2025.04.02 01:06
2
Защитник «Астрахани» рассказал, как ему «снесло голову» от заработков в «Ростове»
2025.04.01 12:53
2
«Астрахань» – «Ростов-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:07
«Динамо-2 Мх» – «Астрахань»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:54
Фото
«Астрахань» подписала форварда с опытом Лиги Европы
2024.07.14 16:22
2
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Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
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