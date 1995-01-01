Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Астрахань - результаты

    Город Астрахань
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fc-astrakhan.ru/
    Стадион Муниципальный
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
    26 тур
    		30 мая, понедельник 18:00 СКА 5:0 Астрахань
    25 тур
    		23 мая, понедельник 16:00 Астрахань 0:3 Ангушт
    24 тур
    		17 мая, вторник 19:00 Динамо 2:0 Астрахань
    23 тур
    		10 мая, вторник 16:30 Астрахань 2:2 МИТОС
    22 тур
    		3 мая, вторник 17:00 Спартак-Нальчик 4:0 Астрахань
    21 тур
    		25 апреля, понедельник 17:00 Черноморец 2:0 Астрахань
    20 тур
    		18 апреля, понедельник 16:00 Дружба 2:0 Астрахань
    19 тур
    		11 апреля, понедельник 15:00 Астрахань 1:2 Машук-КМВ
    18 тур
    		4 апреля, понедельник 15:00 Терек-2 4:1 Астрахань
    17 тур
    		9 ноября, понедельник 14:00 Астрахань 1:1 Афипс
    16 тур
    		1 ноября, воскресенье 16:00 Краснодар-2 3:1 Астрахань
    15 тур
    		25 октября, воскресенье 16:00 Алания 1:1 Астрахань
    14 тур
    		18 октября, воскресенье 14:00 Астрахань 4:1 Биолог-Новокубанск
    13 тур
    		11 октября, воскресенье 15:00 Ангушт 1:1 Астрахань
    12 тур
    		5 октября, понедельник 15:00 Астрахань 0:0 Динамо
    11 тур
    		28 сентября, понедельник 16:00 МИТОС 0:3 Астрахань
    10 тур
    		18 сентября, пятница 16:00 Астрахань 1:3 Спартак-Нальчик
    9 тур
    		13 сентября, воскресенье 15:30 Астрахань 1:0 Черноморец
    8 тур
    		7 сентября, понедельник 16:00 Астрахань 0:1 Дружба
    7 тур
    		1 сентября, вторник 17:00 Машук-КМВ 1:0 Астрахань
    6 тур
    		25 августа, вторник 16:30 Астрахань 1:3 Терек-2
    5 тур
    		18 августа, вторник 19:00 Афипс 4:0 Астрахань
    4 тур
    		12 августа, среда 17:00 Астрахань 1:1 Краснодар-2
    3 тур
    		4 августа, вторник 17:00 Астрахань 1:0 Алания
    2 тур
    		28 июля, вторник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:3 Астрахань
    1 тур
    		19 июля, воскресенье 17:30 Астрахань 0:2 СКА
    • Читайте нас: 
    11