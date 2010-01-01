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Вторая Лига Б группа 1
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Астрахань
Результаты
€ 250 тыс
Астрахань - результаты матчей
Астрахань
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
им. Колосова
Сайт:
http://fc-astrakhan.ru/
Тренер:
Андраник Бабаян
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Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2023
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009
12.09 | 15:30
Победа
2 : 1
Астрахань
05.09 | 17:00
Астрахань
1 : 1
Динамо-2 Мх
29.08 | 16:00
Заря Луганск РФ
4 : 0
Астрахань
22.08 | 17:00
Астрахань
1 : 1
Ростов-2
15.08 | 17:00
Севастополь
3 : 4
Астрахань
01.08 | 17:00
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
Астрахань
25.07 | 17:00
Астрахань
3 : 0
Чайка-М
04.07 | 17:30
Астрахань
1 : 2
Заря Луганск РФ
27.06 | 18:00
Ростов-2
2 : 0
Астрахань
20.06 | 17:30
Астрахань
1 : 2
Севастополь
13.06 | 17:00
ПСК
1 : 4
Астрахань
06.06 | 17:30
Астрахань
0 : 3
Шахтер Донецк РФ
30.05 | 17:00
Чайка-М
0 : 3
Астрахань
24.05 | 15:00
Динамо-2 Мх
0 : 2
Астрахань
16.05 | 15:00
Астрахань
1 : 3
Победа
08.05 | 17:00
Астрахань
3 : 1
Нефтяник
02.05 | 16:00
Дружба
0 : 0
Астрахань
25.04 | 15:00
Астрахань
1 : 1
Нарт
18.04 | 14:00
Кызылташ
3 : 0
Астрахань
11.04 | 15:00
Астрахань
0 : 0
Рубин Я
04.04 | 15:00
Астрахань
0 : 1
Ангушт
28.03 | 15:00
Астрахань
0 : 2
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