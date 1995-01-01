Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
|26 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|СКА
|5:0
|Астрахань
|25 тур
|23 мая, понедельник
|16:00
|Астрахань
|0:3
|Ангушт
|24 тур
|17 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|2:0
|Астрахань
|23 тур
|10 мая, вторник
|16:30
|Астрахань
|2:2
|МИТОС
|22 тур
|3 мая, вторник
|17:00
|Спартак-Нальчик
|4:0
|Астрахань
|21 тур
|25 апреля, понедельник
|17:00
|Черноморец
|2:0
|Астрахань
|20 тур
|18 апреля, понедельник
|16:00
|Дружба
|2:0
|Астрахань
|19 тур
|11 апреля, понедельник
|15:00
|Астрахань
|1:2
|Машук-КМВ
|18 тур
|4 апреля, понедельник
|15:00
|Терек-2
|4:1
|Астрахань
|17 тур
|9 ноября, понедельник
|14:00
|Астрахань
|1:1
|Афипс
|16 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Краснодар-2
|3:1
|Астрахань
|15 тур
|25 октября, воскресенье
|16:00
|Алания
|1:1
|Астрахань
|14 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Астрахань
|4:1
|Биолог-Новокубанск
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|15:00
|Ангушт
|1:1
|Астрахань
|12 тур
|5 октября, понедельник
|15:00
|Астрахань
|0:0
|Динамо
|11 тур
|28 сентября, понедельник
|16:00
|МИТОС
|0:3
|Астрахань
|10 тур
|18 сентября, пятница
|16:00
|Астрахань
|1:3
|Спартак-Нальчик
|9 тур
|13 сентября, воскресенье
|15:30
|Астрахань
|1:0
|Черноморец
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|16:00
|Астрахань
|0:1
|Дружба
|7 тур
|1 сентября, вторник
|17:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Астрахань
|6 тур
|25 августа, вторник
|16:30
|Астрахань
|1:3
|Терек-2
|5 тур
|18 августа, вторник
|19:00
|Афипс
|4:0
|Астрахань
|4 тур
|12 августа, среда
|17:00
|Астрахань
|1:1
|Краснодар-2
|3 тур
|4 августа, вторник
|17:00
|Астрахань
|1:0
|Алания
|2 тур
|28 июля, вторник
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:3
|Астрахань
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|17:30
|Астрахань
|0:2
|СКА