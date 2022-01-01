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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Астрахань
Состав
€ 250 тыс
Астрахань - состав команды
Астрахань
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
им. Колосова
Сайт:
http://fc-astrakhan.ru/
Тренер:
Андраник Бабаян
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
26
Гришин Валентин
Вра
23
-
72
Колесников Константин
Вра
42
-
86
Dmitriev Sergey
Вра
-
99
Золоторенко Данила
Защ
20
-
25
Галочкин Фёдор
Защ
21
-
6
Мусаев Булат
Защ
25
-
18
Владимиров Дмитрий
Защ
25
-
94
Слепов Михаил
Защ
21
-
52
Маломусов Ренат
Защ
27
-
23
Кривохижин Елисей
Защ
23
-
3
Rogachev Andrey
Защ
-
3
Тагиев Али
Защ
-
8
Кудряшов Иван
Пол
26
€ 0.15 млн
99
Жангуразов Расул
Пол
24
€ 0.1 млн
77
Карпов Артур
Пол
25
-
69
Костюк Максим
Пол
21
-
10
Радостев Семен
Пол
26
-
89
Прокопьев Данила
Пол
21
-
88
Жохов Виталий
Пол
22
-
87
Богомолов Всеволод
Пол
21
-
4
Пирмагомедов Магомед
Пол
21
-
11
Болонин Александр
Пол
35
-
30
Семенов Федор
Пол
19
-
23
Павлов Алексей
Пол
-
31
Соломатин Павел
Нап
33
-
7
Полушин Марк
Нап
23
-
21
Горяев Дмитрий
Нап
-
19
Фосто Дзеком Ги Бертин
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 12, нападающих: 4
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