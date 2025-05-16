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Прогноз на точный счёт матча «Астрахань» – «Сочи-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:46
Астрахань - Сочи-2
17 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи-2»
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17 мая на стадионе имени Колосова «Астрахань» примет «Сочи-2» в рамках 10-го тура Второй лиги Б. Хозяева стараются выбраться из нижней части таблицы, в то время как «Сочи-2» ведeт борьбу за лидерство и демонстрирует одну из самых ярких атак в дивизионе.

«Астрахань»

После 9 туров команда занимает лишь 12 место, набрав 7 очков. При этом атака у «Астрахани» достаточно результативна: 10 голов в последних 5 матчах, в среднем – 2.00 за игру. Форвард Пачо остаeтся ключевой фигурой в нападении с 5 мячами в 8 встречах.

Однако защитные действия вызывают вопросы: 8 пропущенных за 5 матчей и 6 из 8 матчей с пропущенными мячами. В домашних встречах у команды проблемы – 5 игр подряд без побед. Несмотря на усилия в атаке, команду подводит несбалансированность между линиями.

«Сочи-2»

Гости находятся на 2 строчке с 18 очками и имеют все шансы на лидерство. Они забивают в каждом из 9 туров, включая 11 мячей в последних 5 матчах (в среднем – 2.20 гола за игру). Лидер нападения – Денис Рубанов, оформивший 5 голов в 7 встречах.

В обороне «Сочи-2» стабилен: всего 5 пропущенных за 5 матчей. Команда не проигрывает в 3 турах подряд, а общий баланс за 9 туров – 6 побед и всего 1 поражение. Этот клуб показывает качественную игровую дисциплину и умение доводить матчи до результата.

Факты о командах

«Астрахань»

  • Не выигрывает в 5 домашних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Средний показатель пропущенных – 1.60 за игру

«Сочи-2»

  • Не проигрывает в 8 из 9 матчей
  • Забивает в каждом из 9 туров
  • Средний показатель голов – 2.20 за игру
  • Пропускает 1.00 гола в среднем за матч

Прогноз на матч «Астрахань» – «Сочи-2»

Несмотря на активность «Астрахани» в атаке, оборонительные провалы делают еe уязвимой против такой стабильной и продуктивной команды, как «Сочи-2». Учитывая результативность обеих сторон, можно ожидать открытую игру с обменом голами. Однако класс гостей выше, и они способны реализовать свои моменты эффективнее.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сочи-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сочи-2» – коэффициент 7.00
  • Победа «Сочи-2» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи-2»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Сочи-2 Астрахань
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