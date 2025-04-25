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«Нарт» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

25 апреля 2025 12:08
Нарт - Астрахань
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.9
Победа «Астрахани» – коэффициент 1.90
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26 апреля 2025 года в Нарт Черкесске состоится матч 7-го тура России среди команд Второй лиги. В этом матче встретятся две команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. «Нарт» будет стремиться улучшить свои позиции на домашнем стадионе, а «Астрахань» постарается вырваться из зоны риска.

«Нарт»

«Нарт» после 6 туров набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних матчах команда испытывает трудности с результативностью: за последние 5 игр «Нарт» забил всего 3 гола, что в среднем составляет 0.6 гола за матч. Проблемы с атакой сказываются на результате команды. В то же время защита тоже не отличается стабильностью, так как «Нарт» пропускает в среднем 1.4 гола за матч. Примечательно, что команда не проигрывает в последних 3 матчах, однако результаты ничьих и низкая результативность оставляют вопросы о силе атаки.

«Астрахань»

«Астрахань» набрала 5 очков после 6 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда обладает хорошими атакующими данными, забив 10 голов за последние 5 матчей, что в среднем составляет 2 гола за игру. Однако оборона «Астрахани» далека от идеала, так как за эти же игры команда пропустила 8 голов (в среднем 1.6 гола за матч). Важным моментом является то, что «Астрахань» забивает в 4 последних матчах подряд. Тем не менее, проблемы с защитой могут повлиять на результат, особенно на выезде.

Факты о командах

«Нарт»

  • Набрал 6 очков после 6 туров и занимает 10-е место.
  • В последних 5 играх «Нарт» забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 1.4 гола.
  • Команда сыграла вничью в 3 последних матчах.
  • Атака команды не может стабильно проявить себя, что затрудняет борьбу за победу.

«Астрахань»

  • Набрала 5 очков после 6 туров и занимает 11-е место.
  • В последних 5 играх «Астрахань» забивает в среднем 2 гола за матч и пропускает 1.6 гола.
  • В 4 последних матчах команда забивает.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей, что свидетельствует о проблемах в обороне.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нарт
2 : 0
27.07.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
3 : 0
30.03.2024
Нарт

Прогноз на матч «Нарт» – «Астрахань»

В этом матче «Астрахань» выглядит фаворитом, несмотря на проблемы в обороне. Команда имеет более сильную атаку и регулярно забивает. В то время как «Нарт» страдает от низкой результативности и нестабильной игры в атаке. Несмотря на домашнее поле, «Нарт» вряд ли сможет показать стабильную игру, чтобы одержать победу.

Исходя из текущей формы команд, вероятнее всего, «Астрахань» победит в этом матче, однако с большой вероятностью обе команды смогут забить. Также высока вероятность, что в матче будет забито более 2.5 голов.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Астрахани» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Астрахань» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85

1.9
Победа «Астрахани» – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Астрахань Нарт
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