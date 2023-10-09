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Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря

Матч «Алании-2» и «Астрахани» во Второй лиге во Владикавказе закончился победой гостей со счетом 3:0.

И первый гол «Астрахань» забила после максимально курьезного случая – защитник привез пенальти в свои ворота. Вот разбор эпизода по событиям:

  • Футболист «Астрахани» бьет по воротам.
  • Голкипер «Алании» забирает мяч и скидывает защитнику.
  • Тот стоял спиной к нему, думал, что мяч просто откатился к нему, взял рукой и отдал вратарю.
  • Судья поставил за это пенальти в ворота «Алании-2» – так Ги Фотсо открыл счет.

А вот видео момента:

Удивились все: и игроки «Алании-2», и игроки «Астрахани».

Фото: скриншот с ютуб-канала LEON – Вторая Лига Б

Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Алания Алания-2 Астрахань
Комментарии (2)
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KLINSI
1696880605
Сказочный dolbo..... Ну вы поняли)
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zigbert
1696938649
Похоже начал разыгрывать удар от ворот. На всю жизнь теперь это останется в памяти.
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