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    Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря

    9 октября, 20:49
    Как это вообще возможно?

    Матч «Алании-2» и «Астрахани» во Второй лиге во Владикавказе закончился победой гостей со счетом 3:0.

    И первый гол «Астрахань» забила после максимально курьезного случая – защитник привез пенальти в свои ворота. Вот разбор эпизода по событиям:

    • Футболист «Астрахани» бьет по воротам.
    • Голкипер «Алании» забирает мяч и скидывает защитнику.
    • Тот стоял спиной к нему, думал, что мяч просто откатился к нему, взял рукой и отдал вратарю.
    • Судья поставил за это пенальти в ворота «Алании-2» – так Ги Фотсо открыл счет.

    А вот видео момента:

    Удивились все: и игроки «Алании-2», и игроки «Астрахани».

    Фото: скриншот с ютуб-канала LEON – Вторая Лига Б

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +325

      KLINSI 6 часов назад

      Сказочный dolbo.....
      Ну вы поняли)

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