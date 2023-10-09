Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря

Матч «Алании-2» и «Астрахани» во Второй лиге во Владикавказе закончился победой гостей со счетом 3:0.

И первый гол «Астрахань» забила после максимально курьезного случая – защитник привез пенальти в свои ворота. Вот разбор эпизода по событиям:

Футболист «Астрахани» бьет по воротам.

Голкипер «Алании» забирает мяч и скидывает защитнику.

Тот стоял спиной к нему, думал, что мяч просто откатился к нему, взял рукой и отдал вратарю.

Судья поставил за это пенальти в ворота «Алании-2» – так Ги Фотсо открыл счет.

А вот видео момента:

Удивились все: и игроки «Алании-2», и игроки «Астрахани».

Фото: скриншот с ютуб-канала LEON – Вторая Лига Б