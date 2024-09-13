В 25-м туре Второй лиги России на стадионе «Труд им. Е. Исинбаевой» «Динамо-2 Махачкала» примет команду «Астрахань». «Динамо-2 Махачкала» занимает 17-е место в таблице, имея 12 очков, в то время как «Астрахань» идет на 6-й позиции с 39 очками. Команды находятся на разных полюсах таблицы, и «Астрахань» выглядит явным фаворитом встречи.

Анализ команды «Динамо-2 Махачкала»

Команда под руководством Магомедрасула Ахмедова показывает слабые результаты. «Динамо-2 Махачкала» не может похвастаться стабильной атакой – они забили всего 4 гола в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Шамиль Гаджиев, забил 3 мяча в 11 матчах, но этого явно недостаточно для поднятия команды из нижней части таблицы. Оборона также является уязвимой стороной, так как «Динамо-2 Махачкала» пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Анализ команды «Астрахань»

Команда под руководством Артема Куликова демонстрирует более уверенную игру, хотя их результаты также непостоянны. В последних 5 матчах «Астрахань» забила 5 голов, но их защита также не идеальна – команда пропустила 7 голов за этот период. Лучший бомбардир команды – Марк Полушин, забивший 6 мячей в 18 матчах. Несмотря на недавние неудачи, «Астрахань» продолжает бороться за высокие места в турнирной таблице.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Побеждает в 3 последних матчах на выезде

Тактический разбор

«Динамо-2 Махачкала» находится в тяжелом положении, их атака и защита нестабильны. Команда не может наладить реализацию моментов и часто допускает ошибки в обороне. «Астрахань», несмотря на неудачи в последних играх, демонстрирует более сбалансированную игру и способна воспользоваться слабостями соперника.

Личные встречи

19.05.2024 – «Астрахань» 3:0 «Динамо-2 Махачкала»

09.09.2023 – «Динамо-2 Махачкала» 1:0 «Астрахань»

29.07.2023 – «Астрахань» 1:1 «Динамо-2 Махачкала»

В последних встречах между этими командами «Астрахань» дважды не смогла победить, но уверенно выиграла последнюю встречу со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Динамо-2 Махачкала»: 4.50

Ничья: 3.30

Победа «Астрахани»: 1.75

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Астрахани» (1.75). Команда выглядит явным фаворитом, особенно учитывая слабую форму «Динамо-2 Махачкала».

Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается матч с небольшой результативностью, учитывая среднюю результативность обеих команд.

Более рискованная ставка: Победа «Астрахани» с точным счетом 2:0 (6.50). «Астрахань» способна контролировать игру и одержать уверенную победу.

Рекомендация: Победа «Астрахани» за коэффициент 1.75.