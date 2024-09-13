В 25-м туре Второй лиги России на стадионе «Труд им. Е. Исинбаевой» «Динамо-2 Махачкала» примет команду «Астрахань». «Динамо-2 Махачкала» занимает 17-е место в таблице, имея 12 очков, в то время как «Астрахань» идет на 6-й позиции с 39 очками. Команды находятся на разных полюсах таблицы, и «Астрахань» выглядит явным фаворитом встречи.
Анализ команды «Динамо-2 Махачкала»
Команда под руководством Магомедрасула Ахмедова показывает слабые результаты. «Динамо-2 Махачкала» не может похвастаться стабильной атакой – они забили всего 4 гола в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Шамиль Гаджиев, забил 3 мяча в 11 матчах, но этого явно недостаточно для поднятия команды из нижней части таблицы. Оборона также является уязвимой стороной, так как «Динамо-2 Махачкала» пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
Последние 5 матчей:
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«Ростов-2» 2:0 «Динамо-2 Махачкала»
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«Динамо-2 Махачкала» 1:0 «Форте»
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«Строитель Каменск-Шахтинский» 3:0 «Динамо-2 Махачкала»
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«Динамо-2 Махачкала» 1:2 «Рубин Ялта»
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«Алания Владикавказ-2» 1:2 «Динамо-2 Махачкала»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Анализ команды «Астрахань»
Команда под руководством Артема Куликова демонстрирует более уверенную игру, хотя их результаты также непостоянны. В последних 5 матчах «Астрахань» забила 5 голов, но их защита также не идеальна – команда пропустила 7 голов за этот период. Лучший бомбардир команды – Марк Полушин, забивший 6 мячей в 18 матчах. Несмотря на недавние неудачи, «Астрахань» продолжает бороться за высокие места в турнирной таблице.
Последние 5 матчей:
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«Астрахань» 0:3 «Форте»
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«Астрахань» 1:2 «Волгарь» (Кубок России)
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«Строитель Каменск-Шахтинский» 0:2 «Астрахань»
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«Астрахань» 0:1 «Рубин Ялта»
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«Астрахань» 2:1 «Легион-Динамо» (Кубок России)
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
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Побеждает в 3 последних матчах на выезде
Тактический разбор
«Динамо-2 Махачкала» находится в тяжелом положении, их атака и защита нестабильны. Команда не может наладить реализацию моментов и часто допускает ошибки в обороне. «Астрахань», несмотря на неудачи в последних играх, демонстрирует более сбалансированную игру и способна воспользоваться слабостями соперника.
Личные встречи
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19.05.2024 – «Астрахань» 3:0 «Динамо-2 Махачкала»
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09.09.2023 – «Динамо-2 Махачкала» 1:0 «Астрахань»
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29.07.2023 – «Астрахань» 1:1 «Динамо-2 Махачкала»
В последних встречах между этими командами «Астрахань» дважды не смогла победить, но уверенно выиграла последнюю встречу со счетом 3:0.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Динамо-2 Махачкала»: 4.50
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Ничья: 3.30
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Победа «Астрахани»: 1.75
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Астрахани» (1.75). Команда выглядит явным фаворитом, особенно учитывая слабую форму «Динамо-2 Махачкала».
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается матч с небольшой результативностью, учитывая среднюю результативность обеих команд.
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Более рискованная ставка: Победа «Астрахани» с точным счетом 2:0 (6.50). «Астрахань» способна контролировать игру и одержать уверенную победу.
Рекомендация: Победа «Астрахани» за коэффициент 1.75.