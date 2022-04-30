- 30 апреля 2022
- 16:58 Примера. «Вильярреал» между полуфиналами ЛЧ уступил «Алавесу» из зоны вылета 1
- 2 апреля 2022
- 23:56 Примера. «Атлетико» в преддверии игры с «Ман Сити» победил «Алавес» и опередил «Барселону». У Фелиша и Суареса дубли
- 20 февраля 2022
- 10:59 Анчелотти – о свисте болельщиков «Реала»: «Они показали, что им не нравится наша игра»
- 10:46 Бензема и Левандовски – лидеры сезона по «гол+пас» 1
- 00:50 Примера. «Реал» разгромил «Алавес» и укрепил лидерство. У Бензема гол и два ассиста 2
- 13 февраля 2022
- 18:05 Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе 1
- 24 января 2022
- 01:13 Примера. «Барселона» победила «Алавес», забив на 87-й минуте 3
- 3 января 2022
- 12:59 «Валенсия» объявила о переходе форварда Джейсона в «Алавес»
- 22 декабря 2021
- 08:35 Фото Игроки «Вильярреала» после победы над «Алавесом» надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского
- 18 декабря 2021
- 17:53 Примера. «Райо Вальекано» обыграл «Алавес» и поднялся в зону Лиги чемпионов
- 20 ноября 2021
- 20:22 Примера. «Севилья» благодаря Ракитичу спасла ничью в матче с «Алавесом» и вышла в лидеры
- 31 октября 2021
- 09:09 Агуэро отправили на кардиологическое обследование после тахикардии в игре с «Алавесом» 1
- 01:09 El Chiringuito TV: Агуэро в матче с «Алавесом» заменили из-за учащенного сердцебиения и затрудненного дыхания
- 30 октября 2021
- 23:57 Примера. «Барселона» в дебютной встрече Бархуана обменялась голами с «Алавесом» и не выиграла третий матч подряд 4
- 18 октября 2021
- 23:48 Хоакин из «Бетиса» – 1-й игрок в 21-м веке, сделавший голевую передачу в матче Примеры после 40-летия 1
- 2 октября 2021
- 00:04 Примера. «Атлетик» обыграл «Алавес» и опередил в таблице «Барселону»