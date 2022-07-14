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€ 67 млн
Алавес - новости команды
Витория-Гастейс
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Мендисорроса
Сайт:
http://www.alaves.com
Тренер:
Кике Санчес Флорес
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Расписание
Таблица
«Алавес» – «Валенсия»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
08:37
Трансляция
«Расинг» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
«Расинг» – «Алавес»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
«Алавес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Алавес» – «Осасуна»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Алавес» – «Вильярреал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
27 августа
«Райо Вальекано» – «Алавес»: кто победит в матче 2-го тура Ла Лиги 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Алавес» – «Хетафе»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
14 августа
Фото
⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере
14 июля
22
Парада стал игроком «Спартака»
14 июля
32
Детали трансфера Парады в «Спартак»
13 июля
7
Парада приехал на медосмотр перед трансфером в «Спартак»
13 июля
6
«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста
11 июля
10
Подробности трансфера Парады в «Спартак»
9 июля
22
Новичок «Спартака» направился в Москву
9 июля
45
«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады
9 июля
22
«Алавес» назвал «Спартаку» цену на Параду
7 июля
6
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
2 июля
5
«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде
1 июля
34
В «Алавесе» ответили, может ли Парада перейти в «Спартак»
29 июня
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
20 июня
22
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов
20 июня
17
В испанском клубе высказались об интересе «Спартака» к Параде
4 июня
3
У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду
1 июня
7
«Спартаку» выставили ценник на испанского латераля
28 мая
4
«Спартак» может усилить левый фланг 24-летним испанцем
28 мая
10
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
1
2
3
4
5
Главные новости
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
23:32
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22:17
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
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Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
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Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
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Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
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