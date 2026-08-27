Матч 3 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Вильярреалом» пройдет 28 августа 2026 года в Витории на стадионе «Мендисорроса». Хозяева не проигрывают в шести последних матчах и забивают в восемнадцати из двадцати последних встреч, но в очных противостояниях с «Вильярреалом» у них не все гладко – гости не уступают в пяти из семи последних матчей и забивают в шестнадцати из восемнадцати. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – «Алавес», опирающийся на мощь «Мендисорросы», или «Вильярреал», который традиционно уверенно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

«Алавес» делает ставку на домашнюю поддержку и свою длительную беспроигрышную серию. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe атака демонстрирует высокую результативность – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом баски забивают в восемнадцати из двадцати последних встреч. Оборона хозяев действует образцово: всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Вильярреалом» на «Мендисорросе» «Алавес» не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в трeх последних встречах с этим соперником. В стартовых турах баски обыграли «Хетафе» (3:0) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), что подтверждает их высокий уровень готовности. Домашняя поддержка и надeжная оборона делают «Алавес» серьeзным претендентом на победу.

«Вильярреал» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке и в очных встречах с этим соперником. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах и в шестнадцати из восемнадцати последних очных матчей против «Алавеса». В среднем за последние пять игр атака «Вильярреала» приносит 1,60 гола, а оборона пропускает ровно столько же – 1,60. В стартовых турах «Вильярреал» сыграл вничью с «Расингом» (2:2) и «Атлетико» (2:2), показав, что умеет забивать, но и пропускает регулярно. В очных встречах с «Алавесом» гости имеют общее преимущество (13 побед против 15 у хозяев), но на «Мендисорросе» им играется сложнее – в последних пяти выездных матчах они не побеждали. Тем не менее их атакующий потенциал и умение забивать «Алавесу» делают их опасным соперником.

Итоговый вывод: «Алавес» имеет преимущество домашнего поля и надeжной обороны, а также хорошую очную статистику на «Мендисорросе». «Вильярреал» опасен в атаке, но его уязвимая защита может стать проблемой против результативной атаки хозяев. Учитывая баланс сил и домашний фактор, наиболее вероятным исходом видится победа «Алавеса» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Алавес» имеет небольшой перевес: 15 побед против 13 у «Вильярреала», ещe 4 встречи завершились вничью. Однако на «Мендисорросе» хозяева не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в трeх последних очных встречах. Гости, в свою очередь, забивают в шестнадцати из восемнадцати последних матчей против «Алавеса», что говорит об их умении создавать моменты у ворот соперника. Текущая форма «Алавеса» – шесть матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Вильярреал» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса» в основное время. Домашняя беспроигрышная серия в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака хозяев, а также уязвимая защита гостей делают баскский клуб фаворитом. «Вильярреал» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Алавеса» на «Мендисорросе». Рекомендуемая ставка – победа «Алавеса» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Вильярреалом» состоится 28 августа 2026 года в Витории на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».