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«Алавес» – «Вильярреал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

27 августа 2026 9:14
Алавес - Вильярреал
28 авг. 2026, пятница 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Алавеса»
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Матч 3 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Вильярреалом» пройдет 28 августа 2026 года в Витории на стадионе «Мендисорроса». Хозяева не проигрывают в шести последних матчах и забивают в восемнадцати из двадцати последних встреч, но в очных противостояниях с «Вильярреалом» у них не все гладко – гости не уступают в пяти из семи последних матчей и забивают в шестнадцати из восемнадцати. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – «Алавес», опирающийся на мощь «Мендисорросы», или «Вильярреал», который традиционно уверенно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

«Алавес» делает ставку на домашнюю поддержку и свою длительную беспроигрышную серию. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe атака демонстрирует высокую результативность – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом баски забивают в восемнадцати из двадцати последних встреч. Оборона хозяев действует образцово: всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Вильярреалом» на «Мендисорросе» «Алавес» не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в трeх последних встречах с этим соперником. В стартовых турах баски обыграли «Хетафе» (3:0) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1), что подтверждает их высокий уровень готовности. Домашняя поддержка и надeжная оборона делают «Алавес» серьeзным претендентом на победу.

«Вильярреал» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке и в очных встречах с этим соперником. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах и в шестнадцати из восемнадцати последних очных матчей против «Алавеса». В среднем за последние пять игр атака «Вильярреала» приносит 1,60 гола, а оборона пропускает ровно столько же – 1,60. В стартовых турах «Вильярреал» сыграл вничью с «Расингом» (2:2) и «Атлетико» (2:2), показав, что умеет забивать, но и пропускает регулярно. В очных встречах с «Алавесом» гости имеют общее преимущество (13 побед против 15 у хозяев), но на «Мендисорросе» им играется сложнее – в последних пяти выездных матчах они не побеждали. Тем не менее их атакующий потенциал и умение забивать «Алавесу» делают их опасным соперником.

Итоговый вывод: «Алавес» имеет преимущество домашнего поля и надeжной обороны, а также хорошую очную статистику на «Мендисорросе». «Вильярреал» опасен в атаке, но его уязвимая защита может стать проблемой против результативной атаки хозяев. Учитывая баланс сил и домашний фактор, наиболее вероятным исходом видится победа «Алавеса» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Алавес» имеет небольшой перевес: 15 побед против 13 у «Вильярреала», ещe 4 встречи завершились вничью. Однако на «Мендисорросе» хозяева не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в трeх последних очных встречах. Гости, в свою очередь, забивают в шестнадцати из восемнадцати последних матчей против «Алавеса», что говорит об их умении создавать моменты у ворот соперника. Текущая форма «Алавеса» – шесть матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Вильярреал» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Личные встречи
Побед - 9 (47%)
Ничьих - 3 (16%)
Побед - 7 (37%)
25
Забитых мячей
32
1.32
В среднем за матч
1.68
2:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
5 : 2
21.12.2021
Алавес
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
3 : 1
10.01.2026
Алавес
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 0
08.03.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
3 : 0
09.11.2024
Алавес
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
1 : 1
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1 : 1
22.10.2023
Алавес
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
2 : 1
30.04.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
5 : 2
21.12.2021
Алавес
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 1
21.04.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2020
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 2
25.01.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
4 : 1
25.10.2019
Алавес
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 2
02.03.2019
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 1
28.10.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
10.02.2018
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 3
17.09.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
2 : 1
17.04.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
0 : 2
27.11.2016
Алавес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
18
M. Rodriguez
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
27
X. Olaiz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Вильярреал
25
Петер Гулачи
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
16
Carlos Macia
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
3-3-2-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Коски
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
18
21
Реббах
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
2-3-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
12
Вейга
18
Гуйе
20
Ромеро
14
Комесанья
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
18
3
Энрикес
3
Энрикес
18
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
7
Перес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
7
Перес
21
Реббах
4
Суарес
4
Суарес
21
Реббах
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
14
Комесанья
7
Перес
7
Перес
14
Комесанья
17
Бьюкенан
10
Молейро
10
Молейро
17
Бьюкенан
7
Морено
11
Акомах
11
Акомах
7
Морено
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
6
Андер Гевара
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
2
Николас Валентини
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
13
Адриан Родригес
ВР
27
X. Olaiz
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
25
Петер Гулачи
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Carlos Macia
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
6
Андер Гевара
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
2
Николас Валентини
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
13
Адриан Родригес
ВР
27
X. Olaiz
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
Остались в запасе
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
25
Петер Гулачи
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Carlos Macia
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Иньиго Перес
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса» в основное время. Домашняя беспроигрышная серия в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака хозяев, а также уязвимая защита гостей делают баскский клуб фаворитом. «Вильярреал» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Алавеса» на «Мендисорросе». Рекомендуемая ставка – победа «Алавеса» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Вильярреалом» состоится 28 августа 2026 года в Витории на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Алавеса»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Вильярреал Алавес
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