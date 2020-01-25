Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 25 января 2020
Алавес
25.01.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
80'
Хоселу
10'
К. Бакка
89'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вильярреал
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Агиррегабирия
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ниньо
Пас отдал
М. Тригерос
88'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
Р. Дуарте
82'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Лукас
80'
Замена
Бурги
️️️️
А. Видаль
74'
70'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
65'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
С. Касорла
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
59'
Желтая карточка
Р. Эли
45'
+1
34'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
А. Морено
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
22
Видаль
6
Камараса
19
Гарсия
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
26
Мори
5
Морено
8
Касорла
14
Тригерос
10
Иборра
21
Чуквуэзе
16
Гомес
70
Бакка
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
22
Видаль
18
Бурги
18
Бурги
22
Видаль
20
Агиррегабирия
7
Бурк
7
Бурк
20
Агиррегабирия
8
Касорла
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Касорла
5
Морено
6
Кинтилья
6
Кинтилья
5
Морено
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Алавес - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Вильярреал
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+