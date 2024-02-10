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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 10 февраля 2024
Алавес
10.02.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
25'
С. Омородион
42'
Х. Куэнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Вильярреал
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
86'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
86'
85'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
И. Акомах
80'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
79'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Баэна
74'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Морено
71'
Желтая карточка
А. Серлот
Замена
К. Висенте
️️️️
Х. Лопес
68'
44'
Желтая карточка
Х. Куэнка
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куэнка
Пас отдал
А. Баэна
ГОЛ! 1:0!
С. Омородион
Пас отдал
А. Сола
25'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Р. Марин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
(К)
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Сивера
2
Горосабель
16
Марин
5
Абкар
16
Лопес
20
Сола
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
11
Риоха
9
Омородион
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
17
Фемения
39
Альбиоль
4
Куэнка
15
Москера
13
Коклен
14
Комесанья
11
Акомах
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
16
Марин
5
Дуарте
5
Дуарте
16
Марин
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
16
Лопес
7
Висенте
7
Висенте
16
Лопес
10
Баэна
5
Морено
5
Морено
10
Баэна
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
7
Морено
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Морено
11
Акомах
25
Моралес
25
Моралес
11
Акомах
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
25
Хесус Овоно
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Алавес - Вильярреал
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
9
Нарушения
9
9
Офсайды
2
1
Количество передач
340
363
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.95
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мендисорроса
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