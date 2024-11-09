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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 09 ноября 2024
Вильярреал
09.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
38'
И. Акомах
81'
Д. Парехо (П)
90'
С. Комесанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Алавес
ГОЛ! 3:0!
С. Комесанья
Пас отдал
Х. Бернат
90'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Перес
85'
83'
Желтая карточка
Н. Теналья
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
81'
77'
Замена
Т. Конечны
️️️️
К. Висенте
76'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Кике
74'
Желтая карточка
К. Мартин
Замена
С. Комесанья
️️️️
П. Гуйе
73'
Замена
Т. Барри
️️️️
Н. Пепе
73'
68'
Замена
Стоичков
️️️️
Х. Гуриди
68'
Замена
Х. Хордан
️️️️
А. Гевара
62'
Желтая карточка
А. Гевара
52'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Реббах
Замена
Й. Пино
️️️️
И. Акомах
46'
Желтая карточка
С. Кардона
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
И. Акомах
Пас отдал
Н. Пепе
38'
Замена
П. Наварро
️️️️
К. Фемения
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
39
Альбиоль
2
Кошта
2
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
10
Баэна
11
Акомах
19
Пепе
22
Перес
4-3-2-1
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
5
Пика
23
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
6
Гевара
7
Висенте
21
Реббах
19
Кике
22
Перес
24
Бернат
24
Бернат
22
Перес
2
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
2
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
6
Гевара
19
Хордан
19
Хордан
6
Гевара
7
Висенте
17
Конечны
17
Конечны
7
Висенте
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
21
Реббах
77
Мартин
77
Мартин
21
Реббах
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Алавес
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
21
Офсайды
3
1
Количество передач
481
286
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.45
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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