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Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Состав
€ 67 млн
Алавес - состав команды
Витория-Гастейс
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Мендисорроса
Сайт:
http://www.alaves.com
Тренер:
Кике Санчес Флорес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Сивера Антонио
Вра
30
€ 6 млн
13
Родригес Адриан
Вра
25
€ 0.2 млн
31
Свидерски Грегуар
Вра
20
€ 0.05 млн
3
Энрикес Юссеф
Защ
20
€ 4 млн
2
Валентини Николас
Защ
25
€ 3 млн
14
Теналья Науэль
Защ
30
€ 3 млн
17
Кастро Хонни
Защ
32
€ 2.2 млн
24
Диарра Мусса
Защ
25
€ 2 млн
16
Коски Вилле
Защ
24
€ 1.5 млн
24
Гарсес Факундо
Защ
27
-
36
Paco Sanz
Защ
-
8
Бланко Антонио
Пол
26
€ 10 млн
19
Ибаньес Пабло
Пол
27
€ 4 млн
10
Аленья Карлес
Пол
28
€ 3 млн
6
Гевара Андер
Пол
29
€ 2.5 млн
23
Бенавидес Карлос
Пол
28
€ 1 млн
4
Суарес Денис
Пол
32
€ 1 млн
24
Диалло Селу
Пол
22
€ 0.4 млн
18
Mikel Rodriguez
Пол
-
11
Мартинес Тони
Нап
29
€ 7.5 млн
15
Бойе Лукас
Нап
30
€ 5 млн
22
Родригес Мигель
Нап
23
€ 4.5 млн
7
Перес Анхель
Нап
24
€ 3 млн
21
Реббах Абде
Нап
28
€ 2.5 млн
12
Новоа Уго
Нап
23
€ 0.8 млн
9
Диас Мариано
Нап
33
€ 0.3 млн
20
Aitor Mañas
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 8
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