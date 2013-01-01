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    Алавес - состав

    Город Витория-Гастейс
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.alaves.com
    Стадион Мендисорроса
    Тренер Луис Гарсия Пласа
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Сивера Антонио Испания Вра 26 5 0 0 1 0 € 1.2 млн.
    31 Овоно Хесус Экваториальная Гвинея Вра 22 1 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    5 Лагвардия Виктор Испания Защ 33 34 3 2 9 0 € 0.8 млн.
    3 Дуарте Рубен Испания Защ 27 33 0 4 9 1 € 2.5 млн.
    27 Лопес Хави Испания Защ 21 9 0 0 2 0 € 0.7 млн.
    6 Мойя Тони Испания Пол 25 26 0 1 2 0 € 1.5 млн.
    11 Риоха Луис Испания Нап 29 37 1 3 3 0 € 3 млн.
    10 Джейсон Испания Нап 28 14 0 1 0 0 € 2 млн.
    7 Силла Мамаду Испания Нап 29 12 0 0 1 0 € 1 млн.
    19 Мараш Никола Сербия Защ 27 - - - - - -
    4 Седлар Александар Сербия Защ 31 - - - - - -
    22 Абкар Абдель Марокко Защ 24 - - - - - € 0.15 млн.
    8 Севилья Сальвадор Испания Пол 39 - - - - - -
    18 Гуриди Хон Испания Пол 28 - - - - - -
    20 Вильялибре Асьер Испания Нап 25 - - - - - -
    29 Хара Таичи Япония Нап 24 - - - - - € 1.2 млн.
    Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 3, нападающих: 5
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