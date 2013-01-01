Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Сивера Антонио
|Вра
|26
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 1.2 млн.
|31
|Овоно Хесус
|Вра
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|5
|Лагвардия Виктор
|Защ
|33
|34
|3
|2
|9
|0
|€ 0.8 млн.
|3
|Дуарте Рубен
|Защ
|27
|33
|0
|4
|9
|1
|€ 2.5 млн.
|27
|Лопес Хави
|Защ
|21
|9
|0
|0
|2
|0
|€ 0.7 млн.
|6
|Мойя Тони
|Пол
|25
|26
|0
|1
|2
|0
|€ 1.5 млн.
|11
|Риоха Луис
|Нап
|29
|37
|1
|3
|3
|0
|€ 3 млн.
|10
|Джейсон
|Нап
|28
|14
|0
|1
|0
|0
|€ 2 млн.
|7
|Силла Мамаду
|Нап
|29
|12
|0
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|19
|Мараш Никола
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Седлар Александар
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Абкар Абдель
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|8
|Севилья Сальвадор
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Гуриди Хон
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Вильялибре Асьер
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Хара Таичи
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1.2 млн.
Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 3, нападающих: 5