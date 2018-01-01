Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
5
6
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
21
7
0
64
14
50
70
28
20
7
1
47
19
28
67
28
18
5
5
48
22
26
59
28
16
4
8
55
23
32
52
28
15
0
13
33
36
-3
45
28
11
9
8
30
21
9
42
28
10
10
8
38
30
8
40
28
11
4
13
32
39
-7
37
28
10
4
14
36
48
-12
34
28
9
6
13
35
40
-5
33
28
7
8
13
31
40
-9
29
28
7
7
14
37
51
-14
28
28
5
9
14
19
33
-14
24
28
2
9
17
13
47
-34
15
28
2
3
23
11
66
-55
9
Команда
1
2
4
6
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
38
6
32
38
14
10
4
0
25
9
16
34
14
10
3
1
26
9
17
33
14
9
0
5
21
16
5
27
14
8
3
3
30
8
22
27
14
7
4
3
15
6
9
25
14
7
1
6
19
17
2
22
14
6
2
6
18
20
-2
20
14
5
5
4
26
18
8
20
15
5
4
6
22
17
5
19
13
5
2
6
17
17
0
17
14
4
5
5
16
17
-1
17
14
2
5
7
9
17
-8
11
14
1
4
9
6
27
-21
7
14
0
2
12
4
33
-29
2
Команда
1
2
6
7
8
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
22
10
12
33
14
9
5
0
26
8
18
32
14
8
2
4
22
13
9
26
14
8
1
5
25
15
10
25
13
5
6
2
16
13
3
21
14
6
0
8
12
20
-8
18
14
4
5
5
15
15
0
17
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
4
3
7
13
22
-9
15
14
4
2
8
18
28
-10
14
14
3
4
7
10
16
-6
13
14
3
3
8
15
23
-8
12
14
2
2
10
11
33
-22
8
14
1
5
8
7
20
-13
8
14
2
1
11
7
33
-26
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире