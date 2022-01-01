Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трепча - турнирная таблица

Косовска-Митровица
Косово. Суперлига
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Манчестер Юнайтед
2
Базель
3
ЦСКА
4
Бенфика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
3
9
15
6
4
0
2
11
5
6
12
6
3
0
3
8
10
-2
9
6
0
0
6
1
14
-13
0
Группа B
1
Бавария
2
ПСЖ
3
Андерлехт
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
6
7
15
6
5
0
1
25
4
21
15
6
1
0
5
2
17
-15
3
6
1
0
5
5
18
-13
3
Группа C
1
Рома
2
Челси
3
Атлетико
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
6
3
11
6
3
2
1
16
8
8
11
6
1
4
1
5
4
1
7
6
0
2
4
2
14
-12
2
Группа D
1
Барселона
2
Ювентус
3
Спортинг
4
Олимпиакос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
2
1
7
5
2
11
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
0
1
5
4
13
-9
1
Группа E
1
Ливерпуль
2
Севилья
3
Спартак
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
23
6
17
12
6
2
3
1
12
12
0
9
6
1
3
2
9
13
-4
6
6
0
3
3
3
16
-13
3
Группа F
1
Манчестер Сити
2
Шахтер
3
Наполи
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
5
9
15
6
4
0
2
9
9
0
12
6
2
0
4
11
11
0
6
6
1
0
5
5
14
-9
3
Группа G
1
Бешикташ
2
Порту
3
РБ Лейпциг
4
Монако
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
5
6
14
6
3
1
2
15
10
5
10
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
0
2
4
6
16
-10
2
Группа H
1
Тоттенхэм
2
Реал
3
АПОЭЛ
4
Боруссия Д
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
4
11
16
6
4
1
1
17
7
10
13
6
0
2
4
2
17
-15
2
6
0
2
4
7
13
-6
2
Команда
1
Манчестер Юнайтед
2
Базель
3
ЦСКА
4
Бенфика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 1
1
Бавария
2
ПСЖ
3
Андерлехт
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
15
1
14
9
3
0
0
3
1
9
-8
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 2
1
Рома
2
Челси
3
Атлетико
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
1
2
0
10
4
6
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
1
Барселона
2
Ювентус
3
Спортинг
4
Олимпиакос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 4
1
Ливерпуль
2
Севилья
3
Спартак
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
12
2
10
7
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
0
2
1
2
9
-7
2
Группа 5
1
Манчестер Сити
2
Шахтер
3
Наполи
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
0
1
8
5
3
6
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 6
1
Порту
2
Бешикташ
3
РБ Лейпциг
4
Монако
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
6
3
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
1
Тоттенхэм
2
Реал
3
АПОЭЛ
4
Боруссия Д
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
1
2
1
10
-9
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Команда
1
Базель
2
Манчестер Юнайтед
3
ЦСКА
4
Бенфика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
2
3
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 1
1
Бавария
2
ПСЖ
3
Андерлехт
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
2
0
1
10
3
7
6
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
1
0
2
4
10
-6
3
Группа 2
1
Челси
2
Рома
3
Атлетико
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
1
2
1
8
-7
1
Группа 3
1
Барселона
2
Ювентус
3
Спортинг
4
Олимпиакос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 4
1
Ливерпуль
2
Севилья
3
Марибор
4
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
11
4
7
5
3
0
2
1
4
8
-4
2
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
2
10
-8
1
Группа 5
1
Манчестер Сити
2
Шахтер
3
Наполи
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
4
5
6
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 6
1
Бешикташ
2
Порту
3
РБ Лейпциг
4
Монако
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
7
-3
2
Группа 7
1
Тоттенхэм
2
Реал
3
АПОЭЛ
4
Боруссия Д
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
10
4
6
6
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
2
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
4
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
6
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+