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    Трепча - результаты

    Город Косовска-Митровица
    Дивизион Косово-Суперлига
    Турниры:
    Лига чемпионов (2017/2018), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 4 июля, вторник 19:00 Трепча 1:4 Викингур
    Лига чемпионов (2017/2018), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 27 июня, вторник 21:00 Викингур 2:1 Трепча
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