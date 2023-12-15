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Главные новости
15 декабря 2023
21:45
Денисов прокомментировал провокацию Бериши в матче со «Спартаком»
1
8 декабря 2023
20:08
ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши
43
5 декабря 2023
20:51
Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»
10
20:14
Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию
6
20:07
Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»
6
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3 января
14:25
Челикович – о провокации Бериши против Абаскаля: «Дурных намерений у Бернарда не было»
8
15 декабря 2023
21:45
Денисов прокомментировал провокацию Бериши в матче со «Спартаком»
1
8 декабря 2023
20:08
ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши
43
5 декабря 2023
20:51
Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»
10
20:14
Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию
6
20:07
Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»
6
14:18
Президент РПЛ прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши
5
3 декабря 2023
22:31
«Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу
15
21:21
Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»
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