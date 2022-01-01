Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Косово. Суперлига
Команды
Дреница
Результаты
Дреница
Скендерай
Косово. Суперлига
Стадион:
Байрам Алиу
Тренер:
Томас Брдарич
Результаты
Расписание
Таблица
Косово. Суперлига. 2025/2026
08.11 | 15:00
Дреница
2 : 0
Балкани
02.11 | 15:00
Приштина е Ре
0 : 0
Дреница
29.10 | 15:00
Дреница
3 : 1
Дрита
26.10 | 15:00
Лапи
4 : 3
Дреница
19.10 | 14:00
Дреница
3 : 4
Приштина
05.10 | 16:00
Феризай
2 : 0
Дреница
28.09 | 16:00
Дреница
3 : 4
Малишева
25.09 | 16:00
Гнилане
0 : 1
Дреница
21.09 | 16:00
Дреница
1 : 1
Дукаджини
17.09 | 16:00
Дрита
0 : 1
Дреница
14.09 | 16:00
Балкани
3 : 0
Дреница
31.08 | 17:30
Дреница
1 : 0
Приштина е Ре
17.08 | 17:30
Дреница
0 : 0
Лапи
Главные новости
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
10
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
2
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
Видео
Дзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: