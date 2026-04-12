Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лапи - Дреница: обзор матча 12 апреля 2026

Лапи
12.04.2026, воскресенье, 16:00
Косово. Суперлига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Дреница
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Лапи - Дреница
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Захир Паязити
Новости команд
Все
Лапи
Дреница
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лапи
Дреница
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 34 тур
Малишева
4 : 1
17.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 33 тур
Дреница
2 : 1
09.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 32 тур
Дукаджини
0 : 1
03.05.2026
Дреница
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 