Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
19
10
6
3
40
19
21
36
2
19
10
3
6
33
26
7
33
3
19
9
5
5
27
21
6
32
4
19
9
3
7
27
27
0
30
5
19
8
5
6
22
17
5
29
6
19
7
5
7
23
25
-2
26
7
19
5
7
7
24
28
-4
22
8
13
5
3
5
18
19
-1
18
9
12
4
2
6
12
19
-7
14
10
17
3
4
10
13
26
-13
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
9
6
1
2
16
9
7
19
2
9
5
3
1
21
9
12
18
3
9
5
3
1
13
6
7
18
4
10
4
3
3
15
9
6
15
5
9
3
5
1
15
11
4
14
6
7
3
2
2
13
10
3
11
7
10
3
2
5
15
16
-1
11
8
10
3
1
6
10
19
-9
10
9
6
3
0
3
7
9
-2
9
10
9
2
2
5
5
10
-5
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
9
6
2
1
17
8
9
20
2
10
5
3
2
19
10
9
18
3
10
5
0
5
20
20
0
15
4
9
4
3
2
8
9
-1
15
5
9
4
2
3
7
8
-1
14
6
10
3
4
3
11
12
-1
13
7
10
2
2
6
9
17
-8
8
8
6
2
1
3
5
9
-4
7
9
6
1
2
3
5
10
-5
5
10
8
1
2
5
8
16
-8
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире