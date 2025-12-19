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Шкендия
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€ 4 млн
Шкендия - новости команды
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«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шкендия» – «Браво»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
Трансляция
«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Трансляция
«Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Шкендия» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
«Ахмат» подписал 2-го игрока за день
10 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
2025.12.10 10:11
Трансляция
«Лудогорец» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:20
«Лудогорец» – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 12.00
2025.08.28 08:31
Трансляция
«Шкендия» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шкендия» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.77
2025.08.21 09:34
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
Трансляция
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
2025.08.12 18:45
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
2025.08.11 08:45
Трансляция
«Шкендия» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
2025.08.05 19:50
ФКСБ – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 10.0
2025.07.29 18:22
«Шкендия» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.07.21 10:14
«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»
2020.09.18 16:16
49
Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира
2017.08.24 23:50
2
«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года
2017.08.18 01:50
2
Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»
2017.08.17 23:37
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