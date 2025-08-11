Введите ваш ник на сайте
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65

11 августа 2025 8:07
Карабах - Шкендия
12 авг. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Карабаха»
Сделать ставку

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов подходит к развязке: «Карабах» на домашнем стадионе имени Тофика Бахрамова примет «Шкендию-79». Азербайджанский клуб уже имеет минимальное преимущество после гостевой победы 1:0, но для уверенного выхода в следующий этап хозяевам важно сыграть максимально надeжно и не допустить камбэка соперника. «Шкендия-79» демонстрирует неплохую результативность в национальном чемпионате, но на еврокубковой арене еe атаке будет куда сложнее.

«Карабах»

Азербайджанцы уверенно прошли предыдущие стадии, выиграв три последних матча Лиги чемпионов с общим счeтом 5:0. Команда отличается дисциплинированной обороной – не пропускает в турнире уже три игры подряд. В атаке «Карабах» стабильно реализует свои моменты: в последних 5 матчах во всех турнирах забито 9 голов, а средняя результативность – 1.8 гола за встречу. Ключевым фактором станет игра дома, где «Карабах» традиционно действует первым номером.

«Шкендия-79»

Македонский клуб также подходит к матчу в неплохой форме, забив 10 голов за последние 5 матчей, включая крупную победу 5:1 в чемпионате. Однако в еврокубках защита команды не выглядит непроходимой – 0.8 пропущенного гола за игру и три матча подряд с пропущенными мячами. На выезде против соперника уровня «Карабаха» «Шкендии» придeтся много обороняться и рассчитывать на быстрые атаки.

Факты о командах

«Карабах»

  • Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Не пропускает в 3 матчах подряд в ЛЧ
  • Забивает в 16 матчах подряд во всех турнирах

«Шкендия-79»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Забивает в среднем 2.0 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.5
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах

Прогноз на матч

С учeтом минимального преимущества после первого матча и домашнего фактора, «Карабах» будет контролировать игру и стараться забить, чтобы снять все вопросы о победителе. «Шкендия-79» способна создать моменты, но в Баку ей будет сложнее вскрыть плотную оборону хозяев. Ожидается осторожное начало, но с преимуществом «Карабаха» по владению и числу опасных атак.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Карабаха» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.40

1.65
Победа «Карабаха»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Автор: Бестужев Павел
Рекомендуем
18+
