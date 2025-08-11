Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов подходит к развязке: «Карабах» на домашнем стадионе имени Тофика Бахрамова примет «Шкендию-79». Азербайджанский клуб уже имеет минимальное преимущество после гостевой победы 1:0, но для уверенного выхода в следующий этап хозяевам важно сыграть максимально надeжно и не допустить камбэка соперника. «Шкендия-79» демонстрирует неплохую результативность в национальном чемпионате, но на еврокубковой арене еe атаке будет куда сложнее.

«Карабах»

Азербайджанцы уверенно прошли предыдущие стадии, выиграв три последних матча Лиги чемпионов с общим счeтом 5:0. Команда отличается дисциплинированной обороной – не пропускает в турнире уже три игры подряд. В атаке «Карабах» стабильно реализует свои моменты: в последних 5 матчах во всех турнирах забито 9 голов, а средняя результативность – 1.8 гола за встречу. Ключевым фактором станет игра дома, где «Карабах» традиционно действует первым номером.

«Шкендия-79»

Македонский клуб также подходит к матчу в неплохой форме, забив 10 голов за последние 5 матчей, включая крупную победу 5:1 в чемпионате. Однако в еврокубках защита команды не выглядит непроходимой – 0.8 пропущенного гола за игру и три матча подряд с пропущенными мячами. На выезде против соперника уровня «Карабаха» «Шкендии» придeтся много обороняться и рассчитывать на быстрые атаки.

Факты о командах

«Карабах»

Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Не пропускает в 3 матчах подряд в ЛЧ

Забивает в 16 матчах подряд во всех турнирах

«Шкендия-79»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 3 последних встречах

Забивает в среднем 2.0 гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учeтом минимального преимущества после первого матча и домашнего фактора, «Карабах» будет контролировать игру и стараться забить, чтобы снять все вопросы о победителе. «Шкендия-79» способна создать моменты, но в Баку ей будет сложнее вскрыть плотную оборону хозяев. Ожидается осторожное начало, но с преимуществом «Карабаха» по владению и числу опасных атак.

Рекомендованные ставки