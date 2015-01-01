Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
6
2
3
1
6
5
1
9
5
2
1
2
6
8
-2
7
6
0
1
5
4
12
-8
1
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
6
2
10
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
1
3
2
5
6
-1
6
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
6
9
16
6
2
2
2
7
7
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
0
3
3
6
13
-7
3
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
4
4
13
6
3
2
1
8
3
5
11
6
2
1
3
6
5
1
7
6
1
0
5
2
12
-10
3
Группа E
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
4
4
11
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
0
3
3
4
8
-4
3
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
6
2
4
13
6
3
2
1
10
5
5
11
6
2
0
4
6
9
-3
6
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа G
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
5
3
12
6
4
0
2
7
4
3
12
6
3
0
3
3
7
-4
9
6
1
0
5
7
9
-2
3
Группа H
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
1
8
13
6
4
1
1
11
6
5
13
6
3
0
3
7
11
-4
9
6
0
0
6
4
13
-9
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
4
2
2
7
2
1
1
0
2
1
1
4
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
0
6
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
4
0
4
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 4
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
4
4
0
4
Группа 6
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
3
0
0
3
0
3
9
3
1
0
2
5
3
2
3
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
2
5
-3
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 4
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 6
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире