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Депортиво Тачира - турнирная таблица

Сан-Кристобаль
Сайт:
http://www.deportivotachira.com/
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Фламенго
2
Эстудиантес
3
Индепендьенте
4
Куско
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
6
2
3
1
6
5
1
9
5
2
1
2
6
8
-2
7
6
0
1
5
4
12
-8
1
Группа B
1
Кокимбо Унидо
2
Депортес Толима
3
Насьональ
4
Университарио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
6
2
10
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
1
3
2
5
6
-1
6
Группа C
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Флуминенсе
3
Боливар
4
Депортиво Ла-Гуайра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
6
9
16
6
2
2
2
7
7
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
0
3
3
6
13
-7
3
Группа D
1
Универсидад Католика
2
Крузейро
3
Бока Хуниорс
4
Барселона Г
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
4
4
13
6
3
2
1
8
3
5
11
6
2
1
3
6
5
1
7
6
1
0
5
2
12
-10
3
Группа E
1
Коринтианс
2
Платенсе
3
Санта-Фе
4
Пеньяроль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
4
4
11
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
0
3
3
4
8
-4
3
Группа F
1
Серро Портеньо
2
Палмейрас
3
Спортинг Кристал
4
Атлетико Хуниор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
6
2
4
13
6
3
2
1
10
5
5
11
6
2
0
4
6
9
-3
6
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа G
1
ЛДУ
2
Мирассол
3
Ланус
4
Олвейс Реди
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
5
3
12
6
4
0
2
7
4
3
12
6
3
0
3
3
7
-4
9
6
1
0
5
7
9
-2
3
Группа H
1
Росарио Сентраль
2
Индепендьенте дель Валле
3
Универсидад Сентрал
4
Либертад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
1
8
13
6
4
1
1
11
6
5
13
6
3
0
3
7
11
-4
9
6
0
0
6
4
13
-9
0
Команда
1
Фламенго
2
Эстудиантес
3
Индепендьенте
4
Куско
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
4
2
2
7
2
1
1
0
2
1
1
4
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 1
1
Депортес Толима
2
Кокимбо Унидо
3
Насьональ
4
Университарио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
0
6
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
4
0
4
Группа 2
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Флуминенсе
3
Боливар
4
Депортиво Ла-Гуайра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Группа 3
1
Крузейро
2
Бока Хуниорс
3
Универсидад Католика
4
Барселона Г
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 4
1
Коринтианс
2
Санта-Фе
3
Платенсе
4
Пеньяроль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 5
1
Серро Портеньо
2
Палмейрас
3
Спортинг Кристал
4
Атлетико Хуниор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
4
4
0
4
Группа 6
1
ЛДУ
2
Мирассол
3
Ланус
4
Олвейс Реди
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
3
0
0
3
0
3
9
3
1
0
2
5
3
2
3
Группа 7
1
Индепендьенте дель Валле
2
Росарио Сентраль
3
Универсидад Сентрал
4
Либертад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
2
5
-3
0
Команда
1
Фламенго
2
Индепендьенте
3
Эстудиантес
4
Куско
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 1
1
Кокимбо Унидо
2
Университарио
3
Насьональ
4
Депортес Толима
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 2
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Флуминенсе
3
Боливар
4
Депортиво Ла-Гуайра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 3
1
Универсидад Католика
2
Крузейро
3
Бока Хуниорс
4
Барселона Г
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 4
1
Платенсе
2
Коринтианс
3
Санта-Фе
4
Пеньяроль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
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4
2
2
5
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 5
1
Серро Портеньо
2
Палмейрас
3
Спортинг Кристал
4
Атлетико Хуниор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
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3
1
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2
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3
3
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-4
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0
3
1
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-6
0
Группа 6
1
Мирассол
2
ЛДУ
3
Олвейс Реди
4
Ланус
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
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0
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3
2
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-4
0
3
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0
3
0
7
-7
0
Группа 7
1
Росарио Сентраль
2
Индепендьенте дель Валле
3
Универсидад Сентрал
4
Либертад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
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1
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1
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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