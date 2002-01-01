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Конкурс прогнозов
Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем победителей
3
13:06
Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает
1
12:22
«Динамо» продлит контракт с Тюкавиным
12:12
Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой
6
12:01
«Спартак» собирается расстаться с Классеном
3
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Все новости
12:58
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
12:41
Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»
1
12:32
Фото
Парфенов возглавил казахстанский клуб
11:50
Бывший капитан «Химок» рассказал о конфликте с Гогниевым
11:41
Экс-тренер «Мордовии» в РПЛ объяснил, при каком условии «Спартаку» нужно менять Абаскаля
1
11:28
Романцев сказал, почему не взял Аршавина на ЧМ-2002
2
11:14
Пловчиха Ефимова готова научить Соболева нырять
3
11:00
Гендиректор «Динамо» заявил об амбициях клуба выиграть трофей
10:53
«Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана
6
10:30
Бородюк назвал две команды, которые будут до последнего бороться с «Зенитом» за титул в РПЛ
10:23
Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»
1
10:08
Бышовец назвал факторы, которые повлияют на будущее Захаряна в Испании
3
10:00
Громкие дисквалификации в РПЛ, скандал с участием Миранчука, перепалка Уткина с Черданцевым и другие новости
1
09:54
Салихова объяснила, почему «Спартак» должен быть впереди в РПЛ
4
09:45
Личка оценил нынешний уровень «Зенита»
8
09:36
Калешин раскрыл причину увольнения из «Акрона»
5
09:12
СМИ назвали клуб, в который может перейти Ди Мария
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09:01
Хавбек «Оренбурга» озвучил задачу выиграть Кубок России
08:49
Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
1
08:31
Круговой рассказал о своей реакции на поражение «Краснодара» в Екатеринбурге
08:23
Аршавин оценил выступления Оздоева за ПАОК
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07:57
Кержаков сказал, что игроки его поколения не пили, как Кокорин и Мамаев
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