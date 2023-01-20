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Сборная Эр-Рияда
Сборная Эр-Рияда
Эр-Рияд
Товарищеские матчи. Клубы
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Видео
Месси опубликовал видео объятий с Роналду перед матчем
2023.01.20 07:36
2
Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ»
2023.01.20 00:44
1
Фото
Роналду признан лучшим игроком товарищеского матча с «ПСЖ»
2023.01.19 22:50
5
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол, у Мбаппе 1+2
2023.01.19 22:12
1
Фото
Месси и Роналду обнялись во время товарищеского матча
2023.01.19 21:57
4
Видео
Роналду оформил дубль в товарищеском матче с «ПСЖ»
2023.01.19 21:12
2
Видео
Роналду забил «ПСЖ» с пенальти в товарищеском матче
2023.01.19 20:45
Видео
Месси забил команде Роналду на третьей минуте товарищеского матча
2023.01.19 20:15
Сборная Эр-Рияда – «ПСЖ»: стартовые составы на товарищеский матч
2023.01.19 20:10
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