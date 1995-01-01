- 20 января
- 07:36 Видео Месси опубликовал видео объятий с Роналду перед матчем 3
- 00:44 Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ» 1
- 19 января
- 22:50 Фото Роналду признан лучшим игроком товарищеского матча с «ПСЖ» 5
- 22:12 Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол, у Мбаппе 1+2 6
- 21:57 Фото Месси и Роналду обнялись во время товарищеского матча 4
- 21:12 Видео Роналду оформил дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» 3
- 20:45 Видео Роналду забил «ПСЖ» с пенальти в товарищеском матче 1
- 20:15 Видео Месси забил команде Роналду на третьей минуте товарищеского матча
- 20:10 Сборная Эр-Рияда – «ПСЖ»: стартовые составы на товарищеский матч