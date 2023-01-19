Сборная Эр-Рияда – «ПСЖ»: стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборной Эр-Рияда (состоит из звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») и «ПСЖ» на товарищеский матч.

Cборная Эр-Рияда: Оспина, Гонсалес, Конан, Аль-Болеахи, Аль-Бурайк, Талиска, Куэльяр, Аль-Жувайл, Марега, Игало, Роналду.

«ПСЖ»: Навас, Бернат, Рамос, Хакими, Битшиабу, Санчеш, Солер, Витинья, Мбаппе, Неймар, Месси.

Встреча началась в 20:00 мск.

Матч проходит на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде.

Роналду и Месси играют друг против друга впервые с 2020 года.

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