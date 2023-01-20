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    Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ»

    Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями после возвращения на поле.

    • Португалец сыграл впервые после вылета с ЧМ-2022.
    • Он поучаствовал в товарищеском матче между сборной Эр-Рияда и «ПСЖ» (4:5).
    • 37-летний форвард оформил дубль. Его признали лучшим игроком встречи.

    «Я так рад возвращению на поле и забитым голам!

    И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал Роналду в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1113

      Soccerdealer63 19 минут назад

      ...понятно... из тех "старых друзей", которых встретил...лишь некоторых повидать было приятно)))

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