Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ»

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями после возвращения на поле.

Португалец сыграл впервые после вылета с ЧМ-2022.

Он поучаствовал в товарищеском матче между сборной Эр-Рияда и «ПСЖ» (4:5).

37-летний форвард оформил дубль. Его признали лучшим игроком встречи.

«Я так рад возвращению на поле и забитым голам!

И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал Роналду в соцсетях.

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