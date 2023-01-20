Роналду отреагировал на свой дубль в ворота «ПСЖ»

...понятно... из тех "старых друзей", которых встретил...лишь некоторых повидать было приятно)))
Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями после возвращения на поле.
- Португалец сыграл впервые после вылета с ЧМ-2022.
- Он поучаствовал в товарищеском матче между сборной Эр-Рияда и «ПСЖ» (4:5).
- 37-летний форвард оформил дубль. Его признали лучшим игроком встречи.
«Я так рад возвращению на поле и забитым голам!
И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал Роналду в соцсетях.
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