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    Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол, у Мбаппе 1+2

    В Саудовской Аравии завершился товарищеский матч между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда, которая состояла из звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

    Парижане вдесятером выиграли со счетом 5:4.

    Лионель Месси забил первым, затем дубль оформил Криштиану Роналду, но больше всех результативных действий набрал Килиан Мбаппе – гол и два ассиста.

    Товарищеский матч

    Сборная Эр-Рияда – ПСЖ – 4:5 (2:2)

    Голы: 0:1 – Месси, 3; 1:1 – Роналду (с пенальти), 34; 1:2 – Маркиньос, 43; 2:2 – Роналду, 45+6; 2:3 – Рамос, 53; 3:3 – Хюн-Су, 56; 3:4 – Мбаппе (с пенальти), 60; 3:5 – Экитике, 78; 4:5 – Талиска, 90+4.

    Удаление: нет – Бернат, 39.

    Нереализованный пенальти: нет – Неймар, 45+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24027

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сборная Эр-Рияда сыграла со сборной мира.

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      Рейтинг: +2578

      fakeid 1 час назад

      дезеувы мудачные, нигде матч не показали, все спортканалы континента перещёлкал - везде тишина, пришлось в лиге ставок смотреть.

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      Рейтинг: +1270

      сутулая собака и лисы > fakeid 1 час назад

      у тебя нет впн и пк?
      все трансляции смотрю на айстриме в фул hd.

      правда иногда не работают русскоязычные, поэтому врываюсь к майданчику или ломаю мозг английским, хех.

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      Рейтинг: +808

      Спартач80 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Он за Зенит болеет,откуда там мозг?

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      Рейтинг: +2578

      fakeid > сутулая собака и лисы 1 час назад

      эйсстрим нереально устаревшая лажа, как и сопкаст. сейчас, и в дальнейшем, рулит и будет рулить iptv. зачем колхозить эйс на компе, когда за 1-2$ на телеке спокойно можно смотреть неск. тысяч каналов, включая сотни спортивных, включая матч премьер 50fps и некоторые европейские в 4k. задумайся)

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      Рейтинг: +2578

      fakeid > Спартач80 1 час назад

      ты тоже на компе смотришь с рекламой, или платишь условному билайну или винку пятихатку за пару сотен каналов? а может, ты и подписку на матч премьер оформил? отсюда вопрос, у кого из нас мозгов больше. точно не у тебя.

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      Рейтинг: +1270

      сутулая собака и лисы > fakeid 1 час назад

      ну раз так всё замечательно, что ноешь про стримы у буков.
      клоун.

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      Рейтинг: +2578

      fakeid > сутулая собака и лисы 52 минуты назад

      ты суть вообще уловил? из-за того, что один матч в году не показали, не делает iptv хреновым. просто тупо ни один европейский канал не показал матч. ну ок. а ты и дальше колхозь свои эйсы и vlc на компе, да смотри ублюдочную рекламу и бегущую строку, где постоянно просят скинуть денег на пиво стримеру. по крайней мере, так было году в 2009, когда замены эйсу не было, а посмотреть хотелось.

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      Рейтинг: +1270

      сутулая собака и лисы > fakeid 32 минуты назад

      так ты из-за одного матча так разнылся?
      ясно.

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