Товарищеский матч. «ПСЖ» победил сборную Эр-Рияда (5:4). У Роналду дубль, у Месси гол, у Мбаппе 1+2

В Саудовской Аравии завершился товарищеский матч между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда, которая состояла из звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Парижане вдесятером выиграли со счетом 5:4.

Лионель Месси забил первым, затем дубль оформил Криштиану Роналду, но больше всех результативных действий набрал Килиан Мбаппе – гол и два ассиста.

Товарищеский матч

Сборная Эр-Рияда – ПСЖ – 4:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Месси, 3; 1:1 – Роналду (с пенальти), 34; 1:2 – Маркиньос, 43; 2:2 – Роналду, 45+6; 2:3 – Рамос, 53; 3:3 – Хюн-Су, 56; 3:4 – Мбаппе (с пенальти), 60; 3:5 – Экитике, 78; 4:5 – Талиска, 90+4.

Удаление: нет – Бернат, 39.

Нереализованный пенальти: нет – Неймар, 45+3.

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