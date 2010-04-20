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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Новости
€ 33 млн
Аль-Иттифак - новости команды
Даммам
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Иттифак
Сайт:
http://ettifaq.com/
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Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
10 сентября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Файсали»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Фото
Экс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
Трансляция
«Абха» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Абха» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
28 августа
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Фото
Экс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
Трансляция
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Неом» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.45
20 мая
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 2.70
13 мая
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
29 апреля
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»
16 апреля
10
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026
15 апреля
«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.47
14 апреля
«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2.08
8 апреля
«Аль-Фейха» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 2.15
12 марта
«Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.55
6 марта
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.60
22 февраля
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