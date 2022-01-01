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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Состав
€ 33 млн
Аль-Иттифак - состав команды
Даммам
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Иттифак
Сайт:
http://ettifaq.com/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Родак Марек
Вра
29
€ 2.8 млн
23
Аль-Харби Ахмад
Вра
31
€ 0.1 млн
22
Хавсви Абдулбазит
Вра
29
€ 0.075 млн
4
Хендри Джек
Защ
31
€ 2.5 млн
3
Маду Абдулла
Защ
33
€ 0.45 млн
61
Аль-Отаиб Радхи
Защ
27
€ 0.35 млн
70
Хатиб Абдулла
Защ
31
€ 0.35 млн
33
Аль-Олаян Мадалла
Защ
32
€ 0.325 млн
78
Тамбакти Марзук
Защ
23
€ 0.225 млн
13
Аль-Алаели Мишал
Защ
22
€ 0.2 млн
71
Matija Gluščević
Защ
-
87
Meshal Ali Khayrallah
Защ
-
10
Медран Альваро
Пол
32
€ 3.2 млн
11
Дуда Ондрей
Пол
31
€ 3 млн
8
Вейналдум Джорджиньо
Пол
35
€ 2.2 млн
43
Целина Берсант
Пол
30
€ 2 млн
42
Abdoulaye Kante
Пол
-
21
Abdulrahman Sahhari
Пол
-
9
Дембеле Мусса
Нап
30
€ 7 млн
17
Ларссон Джордан
Нап
29
€ 3.5 млн
7
Аль-Ганнам Халид
Нап
25
€ 2.5 млн
80
Месси Райан
Нап
19
€ 1 млн
15
Нкота Мохау
Нап
21
€ 0.7 млн
19
Хассан Ахмед
Нап
33
€ 0.6 млн
27
Hassan Al Musallam
Нап
-
15
Abdullah Al Bishi
Нап
-
29
Abdullah Al Ghamdi
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 9
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