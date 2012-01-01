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    Аль-Иттифак - состав

    Город Даммам
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт ettifaq.com/
    Стадион Аль-Иттифак
    Тренер Стивен Джеррард
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Слити Наим Тунис Франция Пол 30 0 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 1, нападающих: 0
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