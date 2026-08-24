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«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

24 августа 2026 10:08
Аль-Иттифак - Аль-Наср
25 авг. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5)
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Насром» пройдет 25 августа 2026 года. Обе команды стартовали с двух побед и имеют по шесть очков, деля первую строчку в турнирной таблице, но у гостей лучше разница мячей (+7 против +3). «Аль-Наср» традиционно сильнее в очных встречах – 20 побед в 42 матчах, однако на своем поле «Аль-Иттифак» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее в этом центральном матче тура – хозяева, которые дома редко проигрывают гранду, или гости, находящиеся в феноменальной форме и стремящиеся упрочить лидерство?

Кто победит в матче

«Аль-Иттифак» постарается использовать преимущество своего поля и хорошую домашнюю статистику против «Аль-Насра», чтобы не проиграть в этом принципиальном матче. Команда не уступает сопернику в пяти из семи последних домашних встреч, а в атаке стабильна: она забивает в семи из девяти последних матчей, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В стартовых турах «Аль-Иттифак» разгромил «Аль-Рияд» (4:2) и обыграл «Аль-Фатех» (1:0), а в Кубке короля вышел в следующий раунд, победив «Аль-Джабалайн» (1:0). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. Это даeт «Аль-Насру» серьeзные шансы на гол, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Аль-Наср» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в трeх последних матчах и в одиннадцати последних очных встречах с «Аль-Иттифаком». В стартовых турах «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» (3:0) и «Аль-Рияд» (4:0), а в Кубке короля уверенно переиграл «Аль-Дирию» (4:1). Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, но они также регулярно пропускают. В очных встречах «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество – 20 побед против 11 у «Аль-Иттифака», и гости уверенно играют на выезде. Класс игроков и текущая форма делают «Аль-Наср» безоговорочным фаворитом, несмотря на домашнюю неуступчивость «Аль-Иттифака».

Итоговый вывод: несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аль-Иттифака» против «Аль-Насра», гости находятся в отличной форме и имеют подавляющее преимущество в классе и очных встречах. Ожидается, что «Аль-Наср» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, хотя хозяева способны отличиться благодаря своим атакующим качествам.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Аль-Наср» одержал 20 побед, «Аль-Иттифак» – 11, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости забивают в одиннадцати последних матчах против этого соперника, а «Аль-Иттифак» на своем поле не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма обеих команд впечатляет – по две победы в стартовых турах, но «Аль-Наср» выглядит мощнее в атаке и имеет лучшую разницу мячей. Это создаeт предпосылки для победы гостей, несмотря на домашнюю неуступчивость хозяев.

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 4 (57%)
10
Забитых мячей
15
1.43
В среднем за матч
2.14
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
25.08.2026
Аль-Наср
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
30.12.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
25.08.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Наср
1 : 0
15.04.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
30.12.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Наср
2 : 3
21.02.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
20.09.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
3 : 1
22.12.2023
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
14.08.2023
Аль-Наср
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
92
Turki Ba Al-Jawsh
ВР
4
Джек Хендри
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
(К) ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
80
Райан Месси
ЛВ
58
Yasir Shammari
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
3-2-2-2-1
92
4
Хендри
71
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
61
Аль-Отаиб
58
10
Медран
80
Месси
11
Дуда
9
Дембеле
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
26
Мартинес
83
Аль-Наджди
11
Кошта
20
Габриэль
10
Мане
21
Коман
7
Роналду
79
Феликс
80
Месси
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
80
Месси
9
Дембеле
13
Аль-Алаели
13
Аль-Алаели
9
Дембеле
33
Аль-Олаян
3
Маду
3
Маду
33
Аль-Олаян
58
43
Целина
43
Целина
58
71
17
Ларссон
17
Ларссон
71
7
Роналду
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
7
Роналду
11
Кошта
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
11
Кошта
20
Габриэль
53
53
20
Габриэль
10
Мане
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
10
Мане
21
Коман
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
21
Коман
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
23
Айман Яхья
ПВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
23
Айман Яхья
ПВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака гостей, их преимущество в очных встречах и стабильные победы в стартовых турах делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аль-Иттифака». Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы сдержать столь мощного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Насром» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть онлайн.

1.72
Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттифак
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