Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Насром» пройдет 25 августа 2026 года. Обе команды стартовали с двух побед и имеют по шесть очков, деля первую строчку в турнирной таблице, но у гостей лучше разница мячей (+7 против +3). «Аль-Наср» традиционно сильнее в очных встречах – 20 побед в 42 матчах, однако на своем поле «Аль-Иттифак» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее в этом центральном матче тура – хозяева, которые дома редко проигрывают гранду, или гости, находящиеся в феноменальной форме и стремящиеся упрочить лидерство?

Кто победит в матче

«Аль-Иттифак» постарается использовать преимущество своего поля и хорошую домашнюю статистику против «Аль-Насра», чтобы не проиграть в этом принципиальном матче. Команда не уступает сопернику в пяти из семи последних домашних встреч, а в атаке стабильна: она забивает в семи из девяти последних матчей, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В стартовых турах «Аль-Иттифак» разгромил «Аль-Рияд» (4:2) и обыграл «Аль-Фатех» (1:0), а в Кубке короля вышел в следующий раунд, победив «Аль-Джабалайн» (1:0). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. Это даeт «Аль-Насру» серьeзные шансы на гол, даже несмотря на домашнюю поддержку.

«Аль-Наср» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в трeх последних матчах и в одиннадцати последних очных встречах с «Аль-Иттифаком». В стартовых турах «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» (3:0) и «Аль-Рияд» (4:0), а в Кубке короля уверенно переиграл «Аль-Дирию» (4:1). Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, но они также регулярно пропускают. В очных встречах «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество – 20 побед против 11 у «Аль-Иттифака», и гости уверенно играют на выезде. Класс игроков и текущая форма делают «Аль-Наср» безоговорочным фаворитом, несмотря на домашнюю неуступчивость «Аль-Иттифака».

Итоговый вывод: несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аль-Иттифака» против «Аль-Насра», гости находятся в отличной форме и имеют подавляющее преимущество в классе и очных встречах. Ожидается, что «Аль-Наср» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, хотя хозяева способны отличиться благодаря своим атакующим качествам.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Аль-Наср» одержал 20 побед, «Аль-Иттифак» – 11, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости забивают в одиннадцати последних матчах против этого соперника, а «Аль-Иттифак» на своем поле не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма обеих команд впечатляет – по две победы в стартовых турах, но «Аль-Наср» выглядит мощнее в атаке и имеет лучшую разницу мячей. Это создаeт предпосылки для победы гостей, несмотря на домашнюю неуступчивость хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака гостей, их преимущество в очных встречах и стабильные победы в стартовых турах делают их фаворитами, несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аль-Иттифака». Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы сдержать столь мощного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Насром» состоится 25 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.