Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Дирией» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева располагаются на шестом месте с шестью очками, гости – на девятом с четырьмя. Аль-Иттифак имеет впечатляющую серию из шести побед подряд в очных встречах, однако его оборона в последних матчах пропускает в среднем 1,8 гола. Аль-Дирия, напротив, славится гостевой неуступчивостью – девять матчей без поражений в одиннадцати последних выездных встречах. Кто окажется сильнее – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в истории, или гости, которые набрали ход на выезде и готовы прервать эту серию?

Кто победит в матче

«Аль-Иттифак» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над «Аль-Дирией». Команда выиграла все шесть последних очных матчей и забивает в каждом из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в восьми из десяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона «Аль-Иттифака» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в семи из девяти последних матчей. В стартовых турах команда одержала победы над «Аль-Фатех» (1:0) и «Аль-Рияд» (4:2), но уступила «Аль-Насру» (2:3), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, несмотря на проблемы в обороне.

«Аль-Дирия» имеет свои сильные стороны, особенно на выезде – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Высшей лиги. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,00 гола. Оборона «Аль-Дирии» пропускает 1,20 мяча за тот же период, что выглядит надeжнее, чем у хозяев. Однако в очных встречах с «Аль-Иттифаком» статистика удручающая – ни одной победы в шести матчах, и в последних четырeх встречах они неизменно уступали. В стартовых турах «Аль-Дирия» обыграла «Аль-Хазем» (1:0), сыграла вничью с «Аль-Холудом» (1:1) и уступила «Аль-Ахли» (0:1). Гости умеют играть на выезде, но их неудачная история против «Аль-Иттифака» создаeт серьeзный психологический барьер.

Итоговый вывод: несмотря на проблемы в защите и хорошую выездную форму гостей, «Аль-Иттифак» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и стабильно забивает «Аль-Дирии». Хозяева должны использовать свою уверенность и атакующий потенциал, чтобы одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Аль-Иттифак» одержал шесть побед, не потерпев ни одного поражения и не сыграв вничью. При этом хозяева забивают в каждом из этих матчей, а в трeх последних встречах на своeм поле одержали уверенные победы. Текущая форма «Аль-Дирии» на выезде стабильна, но против «Аль-Иттифака» эта серия прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, которое должно помочь им взять три очка, несмотря на проблемы в защите.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур Аль-Иттифак 0 : 3 Аль-Дирия Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур Аль-Иттифак 0 : 3 Аль-Дирия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттифака» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и домашняя поддержка делают хозяев фаворитами, несмотря на уязвимую оборону и хорошую гостевую форму соперника. «Аль-Дирия» способна забить, но еe история встреч с «Аль-Иттифаком» не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттифака» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Дирией» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.