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«Аль-Иттифак» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

28 августа 2026 10:44
Аль-Иттифак - Аль-Дирия
29 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Аль-Иттифака»
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Дирией» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева располагаются на шестом месте с шестью очками, гости – на девятом с четырьмя. Аль-Иттифак имеет впечатляющую серию из шести побед подряд в очных встречах, однако его оборона в последних матчах пропускает в среднем 1,8 гола. Аль-Дирия, напротив, славится гостевой неуступчивостью – девять матчей без поражений в одиннадцати последних выездных встречах. Кто окажется сильнее – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в истории, или гости, которые набрали ход на выезде и готовы прервать эту серию?

Кто победит в матче

«Аль-Иттифак» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над «Аль-Дирией». Команда выиграла все шесть последних очных матчей и забивает в каждом из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в восьми из десяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона «Аль-Иттифака» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в семи из девяти последних матчей. В стартовых турах команда одержала победы над «Аль-Фатех» (1:0) и «Аль-Рияд» (4:2), но уступила «Аль-Насру» (2:3), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, несмотря на проблемы в обороне.

«Аль-Дирия» имеет свои сильные стороны, особенно на выезде – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Высшей лиги. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,00 гола. Оборона «Аль-Дирии» пропускает 1,20 мяча за тот же период, что выглядит надeжнее, чем у хозяев. Однако в очных встречах с «Аль-Иттифаком» статистика удручающая – ни одной победы в шести матчах, и в последних четырeх встречах они неизменно уступали. В стартовых турах «Аль-Дирия» обыграла «Аль-Хазем» (1:0), сыграла вничью с «Аль-Холудом» (1:1) и уступила «Аль-Ахли» (0:1). Гости умеют играть на выезде, но их неудачная история против «Аль-Иттифака» создаeт серьeзный психологический барьер.

Итоговый вывод: несмотря на проблемы в защите и хорошую выездную форму гостей, «Аль-Иттифак» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и стабильно забивает «Аль-Дирии». Хозяева должны использовать свою уверенность и атакующий потенциал, чтобы одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Аль-Иттифак» одержал шесть побед, не потерпев ни одного поражения и не сыграв вничью. При этом хозяева забивают в каждом из этих матчей, а в трeх последних встречах на своeм поле одержали уверенные победы. Текущая форма «Аль-Дирии» на выезде стабильна, но против «Аль-Иттифака» эта серия прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, которое должно помочь им взять три очка, несмотря на проблемы в защите.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
29.08.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
29.08.2026
Аль-Дирия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
92
Turki Ba Al-Jawsh
ВР
4
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
(К) ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
58
Yasir Shammari
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Ондрей Дуда
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Дирия
22
Никола Васили
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
12
Taher Wadi
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Адиль Бульбина
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
17
Clayton Diandy
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
80
Райан Месси
ЛВ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
88
Ali Al-Essa
ЦФ
Аль-Дирия
33
Валид Абдулла
ВР
2
A. Al Faraj
ЦЗ
21
M. Hameran
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-2-2-2
92
4
Хендри
70
Хатиб
13
Аль-Алаели
61
Аль-Отаиб
58
10
Медран
11
Дуда
43
Целина
9
Дембеле
17
Ларссон
4-1-1-1-3
22
Васили
78
Аль-Асири
87
Аль-Уджами
12
99
Мбемба
5
Гуйе
20
Мийо
14
Родригес
17
29
Нуньес
10
Бульбина
58
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
58
17
Ларссон
80
Месси
80
Месси
17
Ларссон
13
Аль-Алаели
15
15
13
Аль-Алаели
2
2
78
Аль-Асири
21
21
78
Аль-Асири
10
Бульбина
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Бульбина
29
Нуньес
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
29
Нуньес
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Дирия
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
88
Ali Al-Essa
ЦФ
33
Валид Абдулла
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
88
Ali Al-Essa
ЦФ
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
6
Султан Аль-Фархан
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттифака» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и домашняя поддержка делают хозяев фаворитами, несмотря на уязвимую оборону и хорошую гостевую форму соперника. «Аль-Дирия» способна забить, но еe история встреч с «Аль-Иттифаком» не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттифака» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Дирией» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Иттифак» – «Аль-Дирия»: смотреть онлайн.

2.90
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Дирия Аль-Иттифак
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