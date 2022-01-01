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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттихад
Новости
€ 156 млн
Аль-Иттихад - новости команды
Джидда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://ittihadclub.sa/
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Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Файсали» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Аль-Файсали» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
10 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
Фото
Экс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Фото
Клуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
Фото
Еще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
20 августа
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
14 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
13 августа
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
13 июля
6
Стало известно, есть ли у «Монако» предложения по Головину
12 июля
1
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.47
20 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95
16 мая
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 2.70
13 мая
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Аль-Иттихад» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.72
9 мая
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
1
2
3
4
5
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