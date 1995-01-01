- 3 марта
- 14:33 Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год 2
- 27 января
- 14:30 Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии
- 07:52 «Месси! Месси!». Фанаты «Аль-Иттихада» – Роналду во время матча с «Аль-Насром» 2
- 26 января
- 23:12 «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, Роналду снова не забил 10
- 10:31 Роналду высказался о предстоящем полуфинале Кубка Саудовской Аравии
- 14 января
- 11:43 2 клуба из Саудовской Аравии предлагают Месси 350 миллионов в год 1