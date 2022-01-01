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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттихад
Расписание
€ 156 млн
Аль-Иттихад - расписание матчей
Джидда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://ittihadclub.sa/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
10.10 | 21:00
Аль-Хиляль
- : -
Аль-Иттихад
13.10 | 21:15
Аль-Иттихад
- : -
Шабаб Аль-Ахли
16.10 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Шабаб
20.10 | 21:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Иттихад
23.10 | 18:30
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Дирия
26.10 | 16:45
Нефтчи
- : -
Аль-Иттихад
30.10 | 16:45
Абха
- : -
Аль-Иттихад
02.11 | 21:15
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Айн
05.11 | 20:00
Аль-Иттихад
- : -
Неом
20.11 | 20:00
Халидж
- : -
Аль-Иттихад
23.11 | 21:15
Аль-Иттихад
- : -
Пахтакор
26.11 | 20:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Ахли
03.12 | 20:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Иттихад
07.12 | 19:00
Аль-Васл
- : -
Аль-Иттихад
10.12 | 20:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Таавун
14.12 | 20:00
Аль-Холуд
- : -
Аль-Иттихад
08.02 | 21:15
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Гарафа
11.02 | 22:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Кадисия
15.02 | 21:15
Аль-Садд
- : -
Аль-Иттихад
18.02 | 22:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Иттихад
25.02 | 22:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Фат
11.03 | 21:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Иттихад
18.03 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Иттихад
02.04 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Файсали
08.04 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Хиляль
15.04 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Иттихад
18.04 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Иттифак
22.04 | 21:00
Аль-Дирия
- : -
Аль-Иттихад
29.04 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Абха
06.05 | 21:00
Неом
- : -
Аль-Иттихад
12.05 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Халидж
20.05 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Иттихад
24.05 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Рияд
28.05 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Иттихад
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