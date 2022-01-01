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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттихад
Состав
€ 156 млн
Аль-Иттихад - состав команды
Джидда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://ittihadclub.sa/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Райкович Предраг
Вра
30
€ 7 млн
88
Аль-Мермеш Осама
Вра
23
€ 0.05 млн
50
Mohammed Al-Absi
Вра
-
4
Шимич Ян-Карло
Защ
21
€ 12 млн
6
Аль-Муса Саад
Защ
23
€ 1.2 млн
13
Шанкити Муханнад
Защ
27
€ 0.9 млн
25
Абди Фарис
Защ
27
€ 0.5 млн
20
Шарахили Ахмед
Защ
32
€ 0.45 млн
42
Факихи Муат
Защ
24
€ 0.35 млн
15
Кадеш Хасан
Защ
34
€ 0.275 млн
66
Mohammed Ali Barnawi
Защ
-
32
Ahmed Al Julaydan
Защ
-
5
Риос Ричард
Пол
26
€ 25 млн
17
Думбия Маамаду
Пол
22
€ 9 млн
10
Ауа Уссем
Пол
28
€ 8 млн
30
Лопи Дьон
Пол
24
€ 4 млн
2
Перейра Данилу
Пол
35
€ 3.5 млн
22
Аль-Сахафи Марван
Пол
22
€ 1 млн
8
Мухтар Али
Пол
28
€ 0.65 млн
60
Аль-Кааби Ракан
Пол
23
€ 0.6 млн
29
Аль-Шамрани Фарха
Пол
20
€ 0.45 млн
80
Аль-Гамди Хамед
Пол
27
€ 0.175 млн
34
Бергвейн Стевен
Нап
28
€ 22 млн
78
Фернандеш Рожер
Нап
20
€ 20 млн
21
Эн-Несири Юссеф
Нап
29
€ 17 млн
9
Иленихена Джордж
Нап
20
€ 10 млн
90
Хаджи Талаль
Нап
18
€ 0.9 млн
27
Аль-Гамди Ахмед
Нап
24
€ 0.5 млн
11
Аль-Шехри Салех
Нап
32
€ 0.5 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 7
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