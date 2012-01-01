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Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн?
2
14:09
Дети Пике и Шакиры называют новую девушку Жерара «Папина сотрудница»
13:56
Футболист «Родины» передумал менять российское гражданство: известна причина
13:39
Венгерский журналист назвал причину, по которой Черчесова убрали из «Ференцвароша»
13:30
Набабкин назвал рекордсмена по штрафам в истории ЦСКА
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Все новости
13:23
Семак ответил, когда Марио Фернандес дебютирует за «Зенит»
13:15
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Российский футбол возвращается! Встречайте новый сезон с бонусом в 17000 рублей!
13:01
Мостовой высказался об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»
13:00
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Путь главного волшебника РПЛ нулевых: вывел ЦСКА на новый уровень, выиграл два чемпионства, но потолстел и потух
12:55
Назначены судьи на матчи 1-го тура РПЛ
12:50
Семак ответил на вопрос о будущем Малкома в «Зените»
1
12:44
Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия осталась на прежнем месте
3
12:39
Семин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»
12:32
Неймар прояснил свое будущее в «ПСЖ»
12:26
Глава Медиалиги подтвердил включение двух новых клубов
12:20
Месси будет капитаном «Интер Майами»
12:12
В Новой Зеландии начался ЧМ среди женщин – перед стартом турнира произошла стрельба с жертвами
11:59
Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»
6
11:53
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«Шахтер» бесплатно подписал 21-летнего бразильца, которого предлагали «Спартаку» и ЦСКА
11:45
Канчельскис отреагировал на увольнение Черчесова из «Ференцвароша»
2
11:31
Fan ID оформили более 1 миллиона человек
2
11:23
«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева
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11:11
Набабкин: «На Евро-2012 казалось, что сборная России может дойти до финала»
11:00
Испанского футболиста приговорили к четырем годам тюремного заключения
1
10:52
«Зенит» перенес презентацию Эраковича, перехваченного у «Спартака»
7
10:43
«Тоттенхэм» нашел замену для Кейна в Бразилии
10:35
ЦСКА готов подписать нового защитника, но при одном условии
10:27
Фото
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото в корсете и чулках
1
10:15
Стало известно, сколько «Матч ТВ» выплатит РПЛ в новом сезоне
2
10:00
Черчесова уволили из «Ференцвароша», «Спартаку» отказал еще один игрок, фанаты «Зенита» выступили против руководства и другие новости
09:58
Уокер сообщил Гвардиоле о желании покинуть «Манчестер Сити»
3
09:49
Агент Паулинью ответил, было ли предложение от ЦСКА
09:41
«Шахтер» требует за Трубина на 6 миллионов больше, чем предлагает «Интер»
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