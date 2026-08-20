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«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

20 августа 2026 9:10
Аль-Кадисия - Аль-Иттихад
21 авг. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1)
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Иттихадом» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева уверенно стартовали, разгромив на выезде «Аль-Шабаб» со счетом 3:1, и с тремя очками занимают четвертое место. Гости начали с домашней ничьей против «Аль-Холуда» (1:1) и пока имеют лишь одно очко. При этом «Аль-Иттихад» традиционно силен в гостевых матчах против «Аль-Кадисии», не проигрывая в восьми из десяти последних выездных встреч. Сможет ли «Аль-Кадисия» прервать эту серию и продолжить победный старт, или «Аль-Иттихад» подтвердит свою репутацию неудобного соперника на чужом поле?

Кто победит в матче

«Аль-Кадисия» подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Оборона хозяев также надежна: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за пять последних встреч. В стартовом туре они уверенно обыграли «Аль-Шабаб» (3:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Таи» (5:0). В очных встречах с «Аль-Иттихадом» «Аль-Кадисия» забивает в шести последних матчах, что говорит о стабильности атаки против этого соперника. Домашнее поле и текущая форма делают хозяев фаворитами, хотя история личных встреч складывается не в их пользу.

«Аль-Иттихад» имеет свои козыри, особенно в гостевых матчах против «Аль-Кадисии» – команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных встреч с этим соперником. В атаке гости стабильны: они забивают в одиннадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,40 гола. В очных встречах с «Аль-Кадисией» «Аль-Иттихад» также забивает в восьми последних матчах. Однако оборона вызывает тревогу – команда пропускает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за пять игр пропускает 1,60 мяча. В стартовом туре они сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля уверенно обыграли «Аль-Нажму» (3:0). Гости умеют забивать, но их защита может стать решающим фактором против атакующей «Аль-Кадисии».

Итоговый вывод: «Аль-Кадисия» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне и домашнему полю, тогда как «Аль-Иттихад» полагается на атаку, но регулярно пропускает. Учитывая стартовый успех хозяев и их надежность в защите, победа «Аль-Кадисии» с разницей как минимум в один мяч видится наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Иттихад» имеет значительное преимущество: 16 побед против 6 у «Аль-Кадисии», еще 5 матчей завершились вничью. Однако в последней очной встрече (в мае 2026 года) «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Иттихад» на его поле со счетом 5:1. При этом на выезде «Аль-Иттихад» традиционно играет против «Аль-Кадисии» успешно – не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей. Текущая форма хозяев (победы в стартовом туре и Кубке) и проблемы гостей в обороне могут перевесить исторический фактор, но статистика очных встреч на выезде для «Аль-Иттихада» остается сильным аргументом.

Личные встречи
Побед - 2 (33%)
Ничьих - 1 (17%)
Побед - 3 (50%)
10
Забитых мячей
10
1.67
В среднем за матч
1.67
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 5
21.05.2026
Аль-Кадисия
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
06.03.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Кадисия
0 : 1
21.08.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 5
21.05.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
22.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
06.03.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
19.10.2024
Аль-Кадисия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
(К) ЛЗ
25
Фарис Абди
ЛЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Аль-Кадисия
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-1-3
28
Аль-Кассар
4
Такри
17
Альварес
6
Начо
2
Абулшамат
5
Вайгль
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
33
Киньонес
4-2-1-1-2
1
Райкович
15
Кадеш
77
Келлер
4
Шимич
25
Абди
60
Аль-Кааби
30
Лопи
10
Ауа
34
Бергвейн
99
Иленихена
21
Эн-Несири
25
Отавио
14
Рейндерс
14
Рейндерс
25
Отавио
10
Аль-Джувейр
27
27
10
Аль-Джувейр
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
32
Ретеги
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
32
Ретеги
15
Кадеш
66
66
15
Кадеш
21
Эн-Несири
32
32
21
Эн-Несири
34
Бергвейн
8
Мухтар
8
Мухтар
34
Бергвейн
99
Иленихена
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
99
Иленихена
60
Аль-Кааби
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
60
Аль-Кааби
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Иттихад
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Остались в запасе
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии» с разницей как минимум в один мяч. Хозяева имеют лучшую оборону и стартовали с уверенной победы, тогда как «Аль-Иттихад» регулярно пропускает и не смог выиграть в первом туре. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Кадисии» с форой (-1) с коэффициентом 2,07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Иттихадом» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

2.07
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1)
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Кадисия
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