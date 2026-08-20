Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Иттихадом» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева уверенно стартовали, разгромив на выезде «Аль-Шабаб» со счетом 3:1, и с тремя очками занимают четвертое место. Гости начали с домашней ничьей против «Аль-Холуда» (1:1) и пока имеют лишь одно очко. При этом «Аль-Иттихад» традиционно силен в гостевых матчах против «Аль-Кадисии», не проигрывая в восьми из десяти последних выездных встреч. Сможет ли «Аль-Кадисия» прервать эту серию и продолжить победный старт, или «Аль-Иттихад» подтвердит свою репутацию неудобного соперника на чужом поле?

Кто победит в матче

«Аль-Кадисия» подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Оборона хозяев также надежна: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за пять последних встреч. В стартовом туре они уверенно обыграли «Аль-Шабаб» (3:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Таи» (5:0). В очных встречах с «Аль-Иттихадом» «Аль-Кадисия» забивает в шести последних матчах, что говорит о стабильности атаки против этого соперника. Домашнее поле и текущая форма делают хозяев фаворитами, хотя история личных встреч складывается не в их пользу.

«Аль-Иттихад» имеет свои козыри, особенно в гостевых матчах против «Аль-Кадисии» – команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных встреч с этим соперником. В атаке гости стабильны: они забивают в одиннадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,40 гола. В очных встречах с «Аль-Кадисией» «Аль-Иттихад» также забивает в восьми последних матчах. Однако оборона вызывает тревогу – команда пропускает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за пять игр пропускает 1,60 мяча. В стартовом туре они сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля уверенно обыграли «Аль-Нажму» (3:0). Гости умеют забивать, но их защита может стать решающим фактором против атакующей «Аль-Кадисии».

Итоговый вывод: «Аль-Кадисия» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне и домашнему полю, тогда как «Аль-Иттихад» полагается на атаку, но регулярно пропускает. Учитывая стартовый успех хозяев и их надежность в защите, победа «Аль-Кадисии» с разницей как минимум в один мяч видится наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Иттихад» имеет значительное преимущество: 16 побед против 6 у «Аль-Кадисии», еще 5 матчей завершились вничью. Однако в последней очной встрече (в мае 2026 года) «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Иттихад» на его поле со счетом 5:1. При этом на выезде «Аль-Иттихад» традиционно играет против «Аль-Кадисии» успешно – не проигрывает в восьми из десяти последних гостевых матчей. Текущая форма хозяев (победы в стартовом туре и Кубке) и проблемы гостей в обороне могут перевесить исторический фактор, но статистика очных встреч на выезде для «Аль-Иттихада» остается сильным аргументом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии» с разницей как минимум в один мяч. Хозяева имеют лучшую оборону и стартовали с уверенной победы, тогда как «Аль-Иттихад» регулярно пропускает и не смог выиграть в первом туре. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Кадисии» с форой (-1) с коэффициентом 2,07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Иттихадом» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.