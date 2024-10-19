Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия: обзор матча 19 октября 2024
Аль-Иттихад
19.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Кадисия
7'
К. Бензема
67'
М. Диаби
81'
М. Митай
20'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
А. Аль-Амри
90'
+2
Замена
М. Факихи
️️️️
М. Шанкити
85'
ГОЛ! 3:1!
М. Митай
81'
75'
Замена
Х. Асири
️️️️
Г. Альварес
75'
Замена
М. Касем
️️️️
И. Альмена
ГОЛ! 2:1!
М. Диаби
Пас отдал
У. Ауа
67'
66'
Замена
A. Hassoun
️️️️
М. Абулшамат
38'
Желтая карточка
М. Абулшамат
Желтая карточка
Фабиньо
37'
Замена
М. Митай
️️️️
Х. Кадеш
35'
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Х. Киньонес
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Диаби
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-1-1-1-3
1
Кастелс
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Начо
6
Фернандес
21
Пуэртас
23
Альмена
9
33
Киньонес
7
Обамеянг
15
Кадеш
2
Митай
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
42
Факихи
42
Факихи
13
Шанкити
5
Аль-Амри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
5
Аль-Амри
23
Альмена
24
Касем
24
Касем
23
Альмена
2
Абулшамат
17
17
2
Абулшамат
17
Альварес
19
Асири
19
Асири
17
Альварес
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Кадисия
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
3
Количество передач
500
425
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Новости команд
Все
Аль-Иттихад
Аль-Кадисия
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+