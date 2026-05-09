10 мая состоится матч 32-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Иттихад» примет «Дамак». Хозяева ведут борьбу за попадание в зону азиатских кубков и обладают колоссальным перевесом в классе, тогда как гости балансируют на грани вылета и переживают очередной игровой спад. Встреча обещает пройти под диктовку фаворита.

«Аль-Иттихад»

«Тигры» подходят к матчу в ранге безоговорочного фаворита. Команда выдала впечатляющий отрезок в чемпионате: после нулевой ничьей с «Аль-Холудом» ранее последовала уверенная гостевая победа над «Аль-Таавуном» (2:0), успех в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Вахды» (1:0) и поражение от японской «Матиды Зельвии» (0:1). В чемпионате «Аль-Иттихад» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей – это крепость. Лучший бомбардир Уссем Ауар (12 голов в 32 матчах) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 6 мячей (1,20 в среднем), пропущено 5 (1,00). Атака стабильна, оборона допускает минимум ошибок.

«Дамак»

Гости находятся в зоне турбулентности. После домашнего поражения от «Аль-Халиджа» (0:2) команда опустилась на 15-е место и теперь находится в опасной близости от зоны вылета. До этого были минимальное поражение от «Аль-Хилаля» (0:1), победа над «Аль-Охдудом» (2:0), ничья с «Аль-Кадисией» (1:1) и разгром от «Аль-Ахли» (0:3). Лучший снайпер Валентин Вада (11 голов в 32 матчах) практически не получает поддержки от партнeров. В последних 5 играх «Дамак» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Атака выглядит блeкло, а оборона даeт сбои в 5 из 7 последних встреч.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1,20 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 5 последних домашних очных встречах с «Дамаком»

Забивает в 12 последних матчах против «Дамака»

«Дамак»

Поражения в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 0,60 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Всего 3 гола в последних 5 турах

История противостояний

«Аль-Иттихад» выиграл 5 последних домашних очных матчей

«Аль-Иттихад» забивает в 12 последних матчах против «Дамака»

Последняя встреча: ничья в Дамаке (1:1)

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Дамак»

Расклад очевиден: «Аль-Иттихад» на своeм поле представляет собой грозную силу и исторически не оставляет шансов «Дамаку». Гости находятся в игровом кризисе, мало забивают и регулярно пропускают. Домашняя статистика «тигров» против этого соперника впечатляет – 5 побед в 5 последних встречах. Учитывая турнирную мотивацию хозяев и разницу в классе, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Аль-Иттихада» с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: