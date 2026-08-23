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«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

23 августа 2026 9:08
Аль-Иттихад - Аль-Хазм
24 авг. 2026, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между джиддским «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева набрали четыре очка в двух турах и располагаются на седьмом месте, гости имеют три балла и идут строчкой ниже. При этом «Аль-Иттихад» имеет феноменальное преимущество в очных встречах – 21 матч без поражений против «Аль-Хазма», а также 16 побед в 23 играх. Сможет ли «Аль-Хазм» наконец прервать эту тотальную гегемонию и увезти очки из Джидды, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Аль-Иттихад» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря длительной беспроигрышной серии против этого соперника – 21 матч без поражений, из которых 16 завершились победами. Команда не проигрывает и в пяти последних матчах в целом, а в атаке стабильна: она забивает в двенадцати последних встречах, а в среднем за пять игр еe нападение приносит 2,20 гола. В очных встречах с «Аль-Хазмом» хозяева также забивают в одиннадцати последних матчах. Оборона «Аль-Иттихада» действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах хозяева обыграли «Аль-Кадисию» (1:0) и сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Нажму» (3:0). Домашнее поле и уверенность в очных встречах делают «Аль-Иттихад» фаворитом, способным взять три очка.

«Аль-Хазм», несмотря на статус аутсайдера в этом противостоянии, обладает определeнными атакующими качествами. Команда забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а в последних матчах чемпионата они одержали победу над «Абхой» (2:1) и уступили «Аль-Дирии» (0:1). Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттихадом» статистика катастрофическая – ни одной победы в 23 матчах, лишь шесть ничьих и 16 поражений. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию против организованной и уверенной команды, которая знает, как обыгрывать «Аль-Хазм».

Итоговый вывод: «Аль-Иттихад» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и надeжную оборону, тогда как «Аль-Хазм» не может обыграть этого соперника уже 21 матч подряд. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 23 очных матчах «Аль-Иттихад» одержал 16 побед, «Аль-Хазм» – всего одну, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом «Аль-Иттихад» не проигрывает в 21 последнем матче против этого соперника и забивает в одиннадцати из них. Текущая форма «Аль-Иттихада» – пять матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «Аль-Хазм» пропускает в каждом матче. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на подъeме.

Личные встречи
Побед - 3 (60%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 0 (0%)
10
Забитых мячей
7
2
В среднем за матч
1.4
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттихад
3 : 2
24.08.2026
Аль-Хазм
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
26.10.2023
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттихад
3 : 2
24.08.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
03.04.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хазм
1 : 1
24.02.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 3
20.04.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
26.10.2023
Аль-Хазм

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
(К) ОП
8
Али Мухтар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
17
Bonheur Mugisha
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
29
Aboubacar Diakite
ЦФ
77
Mohammed Al Hamdani
ЦФ
11
Walead Alshangeati
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
25
Абди
77
Келлер
4
Шимич
2
Перейра
8
Мухтар
10
Ауа
34
Бергвейн
22
Аль-Сахафи
27
Аль-Гамди
21
Эн-Несири
3-3-3-1
23
2
27
Аль-Нахли
4
34
28
Бендебка
3
Бен Хамида
17
22
24
9
Пулулу
15
Кадеш
15
Кадеш
4
Шимич
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
4
Шимич
22
Аль-Сахафи
32
32
22
Аль-Сахафи
34
Бергвейн
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
34
Бергвейн
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
22
70
70
22
3
Бен Хамида
29
29
3
Бен Хамида
27
Аль-Нахли
77
77
27
Аль-Нахли
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хазм
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» с разницей как минимум в два мяча. Двадцатиодноматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильная атака и надeжная оборона хозяев не оставляют сомнений в исходе. «Аль-Хазм» может забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Джидде. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Иттихад
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