Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между джиддским «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева набрали четыре очка в двух турах и располагаются на седьмом месте, гости имеют три балла и идут строчкой ниже. При этом «Аль-Иттихад» имеет феноменальное преимущество в очных встречах – 21 матч без поражений против «Аль-Хазма», а также 16 побед в 23 играх. Сможет ли «Аль-Хазм» наконец прервать эту тотальную гегемонию и увезти очки из Джидды, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Аль-Иттихад» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря длительной беспроигрышной серии против этого соперника – 21 матч без поражений, из которых 16 завершились победами. Команда не проигрывает и в пяти последних матчах в целом, а в атаке стабильна: она забивает в двенадцати последних встречах, а в среднем за пять игр еe нападение приносит 2,20 гола. В очных встречах с «Аль-Хазмом» хозяева также забивают в одиннадцати последних матчах. Оборона «Аль-Иттихада» действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах хозяева обыграли «Аль-Кадисию» (1:0) и сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Нажму» (3:0). Домашнее поле и уверенность в очных встречах делают «Аль-Иттихад» фаворитом, способным взять три очка.

«Аль-Хазм», несмотря на статус аутсайдера в этом противостоянии, обладает определeнными атакующими качествами. Команда забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а в последних матчах чемпионата они одержали победу над «Абхой» (2:1) и уступили «Аль-Дирии» (0:1). Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттихадом» статистика катастрофическая – ни одной победы в 23 матчах, лишь шесть ничьих и 16 поражений. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию против организованной и уверенной команды, которая знает, как обыгрывать «Аль-Хазм».

Итоговый вывод: «Аль-Иттихад» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и надeжную оборону, тогда как «Аль-Хазм» не может обыграть этого соперника уже 21 матч подряд. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 23 очных матчах «Аль-Иттихад» одержал 16 побед, «Аль-Хазм» – всего одну, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом «Аль-Иттихад» не проигрывает в 21 последнем матче против этого соперника и забивает в одиннадцати из них. Текущая форма «Аль-Иттихада» – пять матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «Аль-Хазм» пропускает в каждом матче. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на подъeме.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» с разницей как минимум в два мяча. Двадцатиодноматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильная атака и надeжная оборона хозяев не оставляют сомнений в исходе. «Аль-Хазм» может забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Джидде. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.