Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Словения. Первая Лига 2025-2026

Словения. Первая Лига (2025/2026), Переходные матчи Таблица
31 мая, 18:00
НК Нафта Лендава
1 : 0
Приморье
Завершен
27 мая, 19:00
Приморье
0 : 0
НК Нафта Лендава
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 36 тур Таблица
23 мая, 21:15
Браво
2 : 1
Олимпия
Завершен
23 мая, 18:30
Марибор
3 : 0
Алюминий
Завершен
22 мая, 21:00
Приморье
0 : 4
Целе
Завершен
22 мая, 21:00
Радомлье
3 : 2
Мура 05
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 35 тур Таблица
17 мая, 18:30
Олимпия
2 : 1
Радомлье
Завершен
17 мая, 16:00
Мура 05
2 : 1
Марибор
Завершен
16 мая, 18:30
Целе
1 : 2
Копер
Завершен
16 мая, 21:15
Алюминий
0 : 0
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 34 тур Таблица
10 мая, 16:00
Приморье
0 : 2
Мура 05
Завершен
9 мая, 16:00
Браво
2 : 1
Радомлье
Завершен
9 мая, 18:30
Копер
1 : 0
Алюминий
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 33 тур Таблица
3 мая, 18:30
Радомлье
2 : 1
Марибор
Завершен
3 мая, 16:00
Мура 05
0 : 1
Копер
Завершен
2 мая, 18:30
Олимпия
3 : 0
Приморье
Завершен
2 мая, 21:15
Целе
2 : 3
Браво
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 32 тур Таблица
26 апреля, 16:00
Приморье
2 : 3
Радомлье
Завершен
26 апреля, 21:15
Браво
3 : 0
Марибор
Завершен
26 апреля, 18:30
Целе
5 : 0
Алюминий
Завершен
25 апреля, 21:15
Копер
3 : 2
Олимпия
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 31 тур Таблица
19 апреля, 16:00
Мура 05
0 : 2
Целе
Завершен
19 апреля, 18:30
Алюминий
0 : 1
Браво
Завершен
18 апреля, 21:15
Марибор
2 : 0
Приморье
Завершен
18 апреля, 18:30
Радомлье
0 : 3
Копер
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 30 тур Таблица
16 апреля, 18:00
Алюминий
2 : 1
Мура 05
Завершен
15 апреля, 17:30
Браво
2 : 1
Приморье
Завершен
15 апреля, 19:30
Целе
2 : 0
Олимпия
Завершен
14 апреля, 19:00
Копер
3 : 1
Марибор
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 29 тур Таблица
11 апреля, 18:30
Мура 05
1 : 2
Браво
Завершен
11 апреля, 21:15
Радомлье
1 : 3
Целе
Завершен
11 апреля, 16:00
Олимпия
2 : 1
Алюминий
Завершен
10 апреля, 18:30
Приморье
0 : 4
Копер
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 28 тур Таблица
4 апреля, 16:00
Мура 05
0 : 0
Олимпия
Завершен
4 апреля, 21:15
Целе
1 : 0
Марибор
Завершен
4 апреля, 18:30
Браво
1 : 1
Копер
Завершен
3 апреля, 18:30
Алюминий
1 : 2
Радомлье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 27 тур Таблица
22 марта, 19:30
Целе
5 : 1
Приморье
Завершен
21 марта, 19:30
Мура 05
2 : 0
Радомлье
Завершен
21 марта, 22:15
Олимпия
1 : 2
Браво
Завершен
20 марта, 19:30
Алюминий
1 : 1
Марибор
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 26 тур Таблица
15 марта, 19:30
Копер
0 : 1
Целе
Завершен
15 марта, 22:15
Приморье
2 : 0
Алюминий
Завершен
14 марта, 17:00
Радомлье
1 : 2
Олимпия
Завершен
14 марта, 19:30
Марибор
3 : 0
Мура 05
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 25 тур Таблица
9 марта, 19:30
Радомлье
1 : 3
Браво
Завершен
8 марта, 17:00
Олимпия
0 : 0
Марибор
Завершен
8 марта, 19:30
Алюминий
2 : 4
Копер
Завершен
7 марта, 19:30
Мура 05
3 : 1
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 23 тур Таблица
5 марта, 19:30
Алюминий
2 : 1
Целе
Завершен
22 февраля, 17:00
Марибор
2 : 0
Браво
Завершен
21 февраля, 17:00
Олимпия
2 : 3
Копер
Завершен
21 февраля, 19:00
Мура 05
0 : 0
Домжале
Перенесен
21 февраля, 19:30
Радомлье
2 : 1
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 24 тур Таблица
1 марта, 19:30
Браво
1 : 0
Целе
Завершен
1 марта, 17:00
Копер
3 : 0
Мура 05
Завершен
28 февраля, 19:30
Марибор
2 : 2
Радомлье
Завершен
28 февраля, 17:00
Приморье
0 : 2
Олимпия
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 22 тур Таблица
16 февраля, 19:30
Браво
2 : 1
Алюминий
Завершен
15 февраля, 15:00
Домжале
0 : 0
Олимпия
Перенесен
15 февраля, 17:00
Приморье
0 : 2
Марибор
Завершен
15 февраля, 19:30
Копер
2 : 2
Радомлье
Завершен
14 февраля, 17:00
Целе
5 : 1
Мура 05
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 21 тур Таблица
8 февраля, 15:00
Мура 05
0 : 3
Алюминий
Завершен
8 февраля, 20:00
Марибор
2 : 0
Копер
Завершен
8 февраля, 17:00
Олимпия
3 : 1
Целе
Завершен
7 февраля, 17:00
Приморье
3 : 2
Браво
Завершен
7 февраля, 19:30
Радомлье
0 : 0
Домжале
Перенесен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 20 тур Таблица
5 февраля, 17:00
Алюминий
1 : 2
Олимпия
Завершен
4 февраля, 19:30
Целе
3 : 1
Радомлье
Завершен
4 февраля, 17:00
Домжале
0 : 0
Марибор
Перенесен
3 февраля, 22:00
Браво
0 : 2
Мура 05
Завершен
3 февраля, 19:30
Копер
2 : 1
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 19 тур Таблица
1 февраля, 17:00
Марибор
3 : 3
Целе
Завершен
31 января, 17:00
Олимпия
1 : 0
Мура 05
Завершен
31 января, 19:30
Копер
6 : 2
Браво
Завершен
30 января, 20:15
Приморье
0 : 0
Домжале
Перенесен
30 января, 18:00
Радомлье
2 : 1
Алюминий
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 18 тур Таблица
7 декабря, 17:00
Браво
2 : 1
Олимпия
Завершен
6 декабря, 19:30
Радомлье
3 : 1
Мура 05
Завершен
6 декабря, 17:00
Марибор
2 : 3
Алюминий
Завершен
5 декабря, 19:30
Копер
2 : 1
Домжале
Завершен
21 сентября, 21:15
Приморье
2 : 3
Целе
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 9 тур Таблица
7 декабря, 19:30
Целе
4 : 1
Приморье
Завершен
21 сентября, 16:00
Мура 05
0 : 0
Радомлье
Завершен
20 сентября, 21:15
Домжале
1 : 3
Копер
Завершен
20 сентября, 18:30
Олимпия
1 : 2
Браво
Завершен
19 сентября, 18:30
Алюминий
2 : 3
Марибор
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 17 тур Таблица
30 ноября, 17:00
Домжале
1 : 0
Браво
Завершен
30 ноября, 19:30
Целе
1 : 1
Копер
Завершен
29 ноября, 19:30
Олимпия
2 : 1
Радомлье
Завершен
29 ноября, 17:00
Мура 05
0 : 1
Марибор
Завершен
28 ноября, 19:30
Алюминий
0 : 0
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 16 тур Таблица
24 ноября, 19:30
Браво
0 : 4
Радомлье
Завершен
23 ноября, 19:30
Приморье
1 : 0
Мура 05
Завершен
23 ноября, 17:00
Марибор
1 : 1
Олимпия
Завершен
22 ноября, 19:30
Домжале
0 : 2
Целе
Завершен
22 ноября, 17:00
Копер
4 : 1
Алюминий
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 15 тур Таблица
9 ноября, 19:30
Целе
0 : 0
Браво
Завершен
8 ноября, 19:30
Радомлье
1 : 1
Марибор
Завершен
8 ноября, 17:00
Алюминий
3 : 1
Домжале
Завершен
7 ноября, 22:15
Олимпия
2 : 0
Приморье
Завершен
7 ноября, 19:30
Мура 05
3 : 2
Копер
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 14 тур Таблица
3 ноября, 19:30
Домжале
3 : 3
Мура 05
Завершен
2 ноября, 19:30
Приморье
1 : 2
Радомлье
Завершен
2 ноября, 17:00
Копер
1 : 0
Олимпия
Завершен
1 ноября, 19:30
Целе
2 : 1
Алюминий
Завершен
1 ноября, 17:00
Браво
2 : 3
Марибор
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 13 тур Таблица
26 октября, 19:30
Олимпия
1 : 2
Домжале
Завершен
26 октября, 22:15
Мура 05
2 : 1
Целе
Завершен
25 октября, 18:30
Марибор
4 : 0
Приморье
Завершен
25 октября, 16:00
Радомлье
1 : 1
Копер
Завершен
24 октября, 18:30
Алюминий
1 : 3
Браво
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 12 тур Таблица
19 октября, 18:30
Браво
3 : 0
Приморье
Завершен
19 октября, 21:15
Копер
1 : 0
Марибор
Завершен
18 октября, 21:15
Целе
0 : 0
Олимпия
Завершен
18 октября, 16:00
Домжале
1 : 1
Радомлье
Завершен
17 октября, 18:30
Алюминий
2 : 2
Мура 05
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 11 тур Таблица
5 октября, 18:30
Приморье
2 : 1
Копер
Завершен
5 октября, 21:15
Радомлье
0 : 3
Целе
Завершен
4 октября, 21:15
Марибор
3 : 0
Домжале
Завершен
4 октября, 18:30
Мура 05
1 : 1
Браво
Завершен
3 октября, 21:15
Олимпия
1 : 1
Алюминий
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 10 тур Таблица
28 сентября, 18:30
Мура 05
0 : 2
Олимпия
Завершен
28 сентября, 16:00
Браво
4 : 2
Копер
Завершен
27 сентября, 18:30
Домжале
1 : 0
Приморье
Завершен
27 сентября, 21:15
Целе
3 : 0
Марибор
Завершен
26 сентября, 18:30
Алюминий
2 : 1
Радомлье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 8 тур Таблица
14 сентября, 16:00
Приморье
4 : 1
Алюминий
Завершен
14 сентября, 21:15
Браво
1 : 1
Домжале
Завершен
14 сентября, 18:30
Копер
3 : 3
Целе
Завершен
13 сентября, 21:15
Марибор
1 : 0
Мура 05
Завершен
13 сентября, 18:30
Радомлье
3 : 2
Олимпия
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 7 тур Таблица
31 августа, 21:15
Олимпия
1 : 0
Марибор
Завершен
31 августа, 18:30
Целе
4 : 1
Домжале
Завершен
31 августа, 16:00
Мура 05
2 : 2
Приморье
Завершен
30 августа, 21:15
Радомлье
0 : 6
Браво
Завершен
29 августа, 18:30
Алюминий
1 : 0
Копер
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 6 тур Таблица
24 августа, 18:30
Приморье
1 : 1
Олимпия
Завершен
24 августа, 21:15
Браво
0 : 5
Целе
Завершен
23 августа, 18:30
Копер
2 : 1
Мура 05
Завершен
23 августа, 21:15
Марибор
5 : 1
Радомлье
Завершен
22 августа, 21:15
Домжале
0 : 2
Алюминий
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 5 тур Таблица
17 августа, 21:15
Алюминий
2 : 3
Целе
Завершен
17 августа, 21:15
Олимпия
1 : 3
Копер
Завершен
16 августа, 18:30
Мура 05
3 : 0
Домжале
Завершен
16 августа, 21:15
Марибор
3 : 3
Браво
Завершен
15 августа, 21:15
Радомлье
3 : 1
Приморье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 4 тур Таблица
10 августа, 21:15
Целе
3 : 0
Мура 05
Завершен
10 августа, 18:30
Домжале
1 : 3
Олимпия
Завершен
10 августа, 21:15
Приморье
0 : 2
Марибор
Завершен
9 августа, 18:30
Браво
1 : 2
Алюминий
Завершен
9 августа, 21:15
Копер
1 : 2
Радомлье
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 3 тур Таблица
3 августа, 18:30
Марибор
2 : 2
Копер
Завершен
3 августа, 21:15
Олимпия
0 : 5
Целе
Завершен
2 августа, 18:30
Мура 05
1 : 1
Алюминий
Завершен
2 августа, 21:15
Приморье
1 : 3
Браво
Завершен
1 августа, 18:30
Радомлье
2 : 0
Домжале
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 2 тур Таблица
28 июля, 21:00
Копер
2 : 0
Приморье
Завершен
27 июля, 21:15
Домжале
1 : 2
Марибор
Завершен
27 июля, 21:15
Целе
2 : 0
Радомлье
Завершен
26 июля, 21:15
Алюминий
0 : 3
Олимпия
Завершен
26 июля, 18:30
Браво
2 : 0
Мура 05
Завершен
Словения. Первая Лига (2025/2026), 1 тур Таблица
20 июля, 21:15
Марибор
1 : 2
Целе
Завершен
20 июля, 21:15
Копер
2 : 1
Браво
Завершен
19 июля, 21:15
Олимпия
1 : 0
Мура 05
Завершен
19 июля, 18:30
Приморье
3 : 2
Домжале
Завершен
18 июля, 21:15
Радомлье
1 : 2
Алюминий
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча