Турнирная таблица Словения. Первая Лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
23
5
6
85
32
53
74
34
21
6
7
71
42
29
69
34
19
5
10
62
51
11
62
33
15
8
10
57
40
17
53
33
15
6
12
46
40
6
51
34
13
6
15
50
63
-13
45
34
10
6
18
42
61
-19
36
34
8
7
19
35
55
-20
31
34
6
4
24
31
74
-43
22
18
3
3
12
17
38
-21
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
38
18
20
41
17
12
3
2
43
12
31
39
17
10
2
5
28
25
3
32
16
9
5
2
39
17
22
32
17
9
2
6
24
22
2
29
17
8
2
7
26
33
-7
26
17
6
5
6
20
20
0
23
17
5
4
8
22
28
-6
19
17
6
1
10
22
34
-12
19
9
2
2
5
9
16
-7
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
2
4
42
20
22
35
17
9
3
5
34
26
8
30
17
8
4
5
33
24
9
28
16
6
4
6
22
18
4
22
17
6
3
8
18
23
-5
21
17
5
4
8
24
30
-6
19
17
5
2
10
20
33
-13
17
17
2
2
13
15
35
-20
8
9
1
1
7
8
22
-14
4
17
0
3
14
9
40
-31
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире