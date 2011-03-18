Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Словения. Первая Лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Целе
2
Копер
3
Браво
4
Марибор
5
Олимпия
6
Радомлье
7
Алюминий
8
Мура 05
9
Приморье
10
Домжале
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
23
5
6
85
32
53
74
34
21
6
7
71
42
29
69
34
19
5
10
62
51
11
62
33
15
8
10
57
40
17
53
33
15
6
12
46
40
6
51
34
13
6
15
50
63
-13
45
34
10
6
18
42
61
-19
36
34
8
7
19
35
55
-20
31
34
6
4
24
31
74
-43
22
18
3
3
12
17
38
-21
12
Команда
1
Копер
2
Целе
3
Браво
4
Марибор
5
Олимпия
6
Радомлье
7
Мура 05
8
Алюминий
9
Приморье
10
Домжале
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
38
18
20
41
17
12
3
2
43
12
31
39
17
10
2
5
28
25
3
32
16
9
5
2
39
17
22
32
17
9
2
6
24
22
2
29
17
8
2
7
26
33
-7
26
17
6
5
6
20
20
0
23
17
5
4
8
22
28
-6
19
17
6
1
10
22
34
-12
19
9
2
2
5
9
16
-7
8
Команда
1
Целе
2
Браво
3
Копер
4
Олимпия
5
Марибор
6
Радомлье
7
Алюминий
8
Мура 05
9
Домжале
10
Приморье
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
2
4
42
20
22
35
17
9
3
5
34
26
8
30
17
8
4
5
33
24
9
28
16
6
4
6
22
18
4
22
17
6
3
8
18
23
-5
21
17
5
4
8
24
30
-6
19
17
5
2
10
20
33
-13
17
17
2
2
13
15
35
-20
8
9
1
1
7
8
22
-14
4
17
0
3
14
9
40
-31
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоРоссиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион
1 июля
1
Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»
21 июня
8
Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным
21 июня
5
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
22 апреля
2
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе
18 апреля
3
«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона
18 апреля
7
Назван европейский клуб, которому отказал Талалаев
25 марта
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
18 марта
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+