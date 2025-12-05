«Алавес» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88

6 декабря на «Мендисорросе» состоится дерби Страны Басков. «Алавес» пытается выбраться из нижней части таблицы, в то время как «Реал Сосьедад» ищет стабильность, чтобы подняться ближе к зоне еврокубков. Матч ожидается напряженным: команды хорошо знакомы друг с другом, а очные встречи часто проходят на тонком балансе.

«Алавес»

Коллектив переживает непростой отрезок – три поражения подряд в Ла Лиге. Однако стоит отметить, что оборона не выглядит провальной: всего 6 пропущенных в последних пяти играх. При этом атака регулярно создаeт моменты – 6 забитых за тот же период, и голы в трeх матчах против «Сосьедада» подряд подтверждают, что «Алавес» способен отвечать на вызовы. Важно и то, что команда дома прибавляет – победа над «Эспаньолом» в начале ноября остаeтся ориентиром по качеству игры.

«Реал Сосьедад»

«Сосьедад» демонстрирует уверенную игру впереди: 11 забитых мячей за 5 последних матчей и серия из 9 игр подряд с голами. Однако оборона тоже не идеальна – 7 пропущенных за тот же период и регулярные ошибки в позиционной защите. Поражение от «Вильярреала» 2:3 наглядно показало: команда способна доминировать, но теряет концентрацию в ключевые моменты. Тем не менее, «Сосьедад» не проигрывает в 8 из 10 последних туров и остаeтся более стабильной стороной.

Факты о командах

«Алавес»

3 поражения подряд в Ла Лиге

Пропускает в 5 последних матчах

1.20 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр

Победа в 3 последних очных матчах

15 очков после 14 туров – борьба за выживание уже началась

«Реал Сосьедад»

Забивает в 9 матчах подряд

2.20 гола в среднем за 5 игр

Пропускает в 8 последних матчах

16 очков – всего одно отставание от «Алавеса»

Забивает в 8 из 10 последних очных игр

Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»

Ситуация выглядит так: у хозяев – упорство и поддержка трибун, у гостей – более сбалансированная атака и стабильность в результатах. Оборона обеих сторон допускает моменты, а статистика говорит о высокой вероятности обмена голами. «Сосьедад» действует организованнее и чаще забивает, особенно в тяжeлых играх, что даeт им небольшое преимущество. Но учитывая характер дерби и личные встречи, ожидается плотная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки