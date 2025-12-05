Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88

05 декабря 2025 9:04
Алавес - Реал Сосьедад
06 дек. 2025, суббота 18:15 | Испания. Примера, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе забьют
Сделать ставку

6 декабря на «Мендисорросе» состоится дерби Страны Басков. «Алавес» пытается выбраться из нижней части таблицы, в то время как «Реал Сосьедад» ищет стабильность, чтобы подняться ближе к зоне еврокубков. Матч ожидается напряженным: команды хорошо знакомы друг с другом, а очные встречи часто проходят на тонком балансе.

«Алавес»

Коллектив переживает непростой отрезок – три поражения подряд в Ла Лиге. Однако стоит отметить, что оборона не выглядит провальной: всего 6 пропущенных в последних пяти играх. При этом атака регулярно создаeт моменты – 6 забитых за тот же период, и голы в трeх матчах против «Сосьедада» подряд подтверждают, что «Алавес» способен отвечать на вызовы. Важно и то, что команда дома прибавляет – победа над «Эспаньолом» в начале ноября остаeтся ориентиром по качеству игры.

«Реал Сосьедад»

«Сосьедад» демонстрирует уверенную игру впереди: 11 забитых мячей за 5 последних матчей и серия из 9 игр подряд с голами. Однако оборона тоже не идеальна – 7 пропущенных за тот же период и регулярные ошибки в позиционной защите. Поражение от «Вильярреала» 2:3 наглядно показало: команда способна доминировать, но теряет концентрацию в ключевые моменты. Тем не менее, «Сосьедад» не проигрывает в 8 из 10 последних туров и остаeтся более стабильной стороной.

Факты о командах

«Алавес»

  • 3 поражения подряд в Ла Лиге
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 1.20 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Победа в 3 последних очных матчах
  • 15 очков после 14 туров – борьба за выживание уже началась

«Реал Сосьедад»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • 2.20 гола в среднем за 5 игр
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • 16 очков – всего одно отставание от «Алавеса»
  • Забивает в 8 из 10 последних очных игр

Личные встречи
35% (6)
18% (3)
47% (8)
11
Забитых мячей
20
0.65
В среднем за матч
1.18
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 0
06.12.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 0
23.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
28.08.2024
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
31.03.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.03.2022
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 1
02.01.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 0
06.12.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 0
18.06.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
26.09.2019
Алавес
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
0 : 1
04.05.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.12.2018
Алавес
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
04.03.2018
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
0 : 2
14.10.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
18.03.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
22.10.2016
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»

Ситуация выглядит так: у хозяев – упорство и поддержка трибун, у гостей – более сбалансированная атака и стабильность в результатах. Оборона обеих сторон допускает моменты, а статистика говорит о высокой вероятности обмена голами. «Сосьедад» действует организованнее и чаще забивает, особенно в тяжeлых играх, что даeт им небольшое преимущество. Но учитывая характер дерби и личные встречи, ожидается плотная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.88
  • Победа «Реал Сосьедада» или ничья (X2) – коэффициент 1.55

1.88
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Реал Сосьедад Алавес
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 