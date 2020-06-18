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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал Сосьедад
Алавес - Реал Сосьедад: обзор матча 18 июня 2020
Алавес
18.06.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
56'
Б. Сайнс
90+6'
М. Агиррегабирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:0!
М. Агиррегабирия
90'
+6
Замена
П. Понс
️️️️
В. Камараса
90'
+4
90'
+4
Замена
А. Горосабель
️️️️
Д. Льоренте
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Л. Риоха
90'
+1
Замена
Л. Фейса
️️️️
Лукас
90'
Вторая желтая
Т. Пина
87'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Б. Сайнс
83'
81'
Вторая желтая
Х. Сальдуа
Желтая карточка
Т. Пина
71'
64'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
64'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
Д. Зурутуса
64'
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Элустондо
64'
Замена
Порту
️️️️
М. Эдегор
ГОЛ! 1:0!
Б. Сайнс
Пас отдал
Л. Магальян
56'
54'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Желтая карточка
Р. Дуарте
51'
49'
Желтая карточка
А. Элустондо
42'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Эдгар Мендес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
5
Дуарте
5
Лагвардия
16
Магальян
23
Наварро
17
Пина
6
Камараса
11
Риоха
17
Сайнс
7
Лукас
13
Хоселу
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
6
Элустондо
2
Сальдуа
3
Муньос
17
Зурутуса
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
11
Риоха
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
11
Риоха
6
Камараса
8
Понс
8
Понс
6
Камараса
17
Сайнс
7
Мендес
7
Мендес
17
Сайнс
7
Лукас
15
Фейса
15
Фейса
7
Лукас
6
Элустондо
12
Лопес
12
Лопес
6
Элустондо
8
Эдегор
10
Порту
10
Порту
8
Эдегор
3
Льоренте
2
Горосабель
2
Горосабель
3
Льоренте
17
Зурутуса
24
Ле Норман
24
Ле Норман
17
Зурутуса
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мендисорроса
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