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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 28 августа 2024
Реал Сосьедад
28.08.2024, среда, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
32'
Б. Мендес
45+5'
А. Вильялибре (П)
77'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
Желтая карточка
Х. Мартин
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
М. Санчес
Желтая карточка
Т. Кубо
90'
+7
90'
+1
Замена
А. Бланко
️️️️
К. Висенте
90'
Желтая карточка
А. Сивера
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
С. Гомес
81'
Замена
П. Марин
️️️️
Б. Мендес
81'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
И. Субельдия
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мартинес
70'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
А. Реббах
Замена
У. Садик
️️️️
Ш. Бекер
66'
63'
Замена
Кике
️️️️
А. Вильялибре
63'
Замена
М. Санчес
️️️️
М. Диарра
49'
Желтая карточка
А. Реббах
48'
Желтая карточка
Стоичков
Замена
Х. Мартин
️️️️
Х. Пачеко
46'
46'
Замена
Стоичков
️️️️
К. Бенавидес
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Вильялибре
Желтая карточка
И. Субельдия
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
С. Гомес
32'
Красная карточка
М. Оярсабаль
29'
Желтая карточка
Х. Пачеко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
16
Лопес
5
Субельдия
16
Пачеко
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
10
Мендес
3-1-2-3-1
1
Сивера
5
Абкар
5
Пика
24
Диарра
23
Бенавидес
18
Гуриди
6
Гевара
12
Новоа
7
Висенте
21
Реббах
12
Вильялибре
16
Пачеко
19
Мартин
19
Мартин
16
Пачеко
5
Субельдия
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
5
Субельдия
17
Гомес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
17
Гомес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
23
Бекер
6
Садик
6
Садик
23
Бекер
24
Диарра
23
Санчес
23
Санчес
24
Диарра
7
Висенте
8
Бланко
8
Бланко
7
Висенте
23
Бенавидес
19
Стоичков
19
Стоичков
23
Бенавидес
21
Реббах
11
Мартинес
11
Мартинес
21
Реббах
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
13
Унаи Марреро
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
350
304
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.54
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Реале Арена
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