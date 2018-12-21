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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 21 декабря 2018
Реал Сосьедад
21.12.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
11'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
90'
+4
Желтая карточка
Г. Марипан
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+1
76'
Желтая карточка
Р. Дуарте
34'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
Д. Зурутуса
25'
22'
Желтая карточка
Т. Пина
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
19
Эрнандес
3
Льоренте
15
Морено
6
Элустондо
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
24
Янузай
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
4-2-1-3
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
9
Кальери
19
Собрино
17
Борха
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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