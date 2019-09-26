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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 26 сентября 2019
Реал Сосьедад
26.09.2019, четверг, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
19'
М. Оярсабаль
32'
В. Жозе
41'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
85'
Вторая желтая
М. Гарсия
75'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Б. Сайнс
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
А. Горосабель
75'
74'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
Порту
61'
60'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
60'
49'
Желтая карточка
Т. Пина
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Вакасо
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Оярсабаль
41'
ГОЛ! 2:0!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
32'
27'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Эдегор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Лукас
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Льоренте
6
Элустондо
18
Монреаль
2
Горосабель
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-1-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
16
Магальян
19
Эли
3
Марин
8
Понс
17
Пина
22
Вакасо
17
Сайнс
7
Бурк
7
Лукас
2
Горосабель
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Горосабель
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
22
Вакасо
22
Видаль
22
Видаль
22
Вакасо
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
17
Сайнс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
17
Сайнс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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