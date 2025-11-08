9 ноября на «Вилла Парке» пройдет встреча 11 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Борнмутом». Команды показывают атакующий футбол, но подходят к матчу с разными задачами – хозяева хотят укрепить позиции в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков.
«Астон Вилла»
После 10 туров команда идет на 11-м месте с 15 очками. Несмотря на поражение от «Ливерпуля» (0:2), «Вилла» демонстрирует уверенную игру дома, где выиграла 5 последних матчей подряд. Команда стабильно создаeт моменты и забивает почти в каждом поединке. Главный бомбардир – Эмилиано Буэндиа, на счету которого 3 гола. В последних пяти играх клуб забил 6 и пропустил 5 мячей, а в лиге отличился победой над «Манчестер Сити» (1:0), что подтверждает способность обыгрывать даже лидеров. Домашняя статистика делает бирмингемцев фаворитом – команда уверенно контролирует темп и редко теряет очки перед своими болельщиками.
«Борнмут»
Клуб из Борнмута – одно из открытий сезона. После 10 туров он идeт пятым с 18 очками. Команда показывает активный футбол, в 5 последних матчах забила 11 голов. В последнем туре уступила «Манчестер Сити» (1:3), но до этого была серия из трeх матчей без поражений. Основная сила «Борнмута» – атакующая линия во главе с Энтойном Семеньо, который уже отличился 6 мячами. Однако при яркой игре впереди команда уязвима сзади – 9 пропущенных голов за 5 туров. На выезде «Борнмут» часто теряет очки, особенно с командами, умеющими прессинговать.
Факты о командах
«Астон Вилла»
- Победы в 5 последних домашних матчах
- В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено за 5 игр
- Забивает в 10 из 12 последних матчей
- 15 очков после 10 туров
«Борнмут»
- Забивает в 5 матчах подряд
- В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено за 5 игр
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- 18 очков после 10 туров
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Борнмут»
Матч обещает быть ярким и результативным. Обе команды активно действуют в атаке, но защита у каждой нестабильна. «Астон Вилла» уверенно играет дома и способна навязать высокий темп, тогда как «Борнмут» полагается на быструю игру в контратаках. С учeтом формы обеих сторон и статистики забитых мячей, наиболее вероятным сценарием станет результативная встреча с обменом голами. При этом «Вилла» выглядит чуть предпочтительнее за счeт надeжной игры на своeм поле.
Рекомендованные ставки
- Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.25
- Обе забьют – коэффициент 1.75