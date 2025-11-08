Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 2.25

08 ноября 2025 9:36
Астон Вилла - Борнмут
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

9 ноября на «Вилла Парке» пройдет встреча 11 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Борнмутом». Команды показывают атакующий футбол, но подходят к матчу с разными задачами – хозяева хотят укрепить позиции в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков.

«Астон Вилла»

После 10 туров команда идет на 11-м месте с 15 очками. Несмотря на поражение от «Ливерпуля» (0:2), «Вилла» демонстрирует уверенную игру дома, где выиграла 5 последних матчей подряд. Команда стабильно создаeт моменты и забивает почти в каждом поединке. Главный бомбардир – Эмилиано Буэндиа, на счету которого 3 гола. В последних пяти играх клуб забил 6 и пропустил 5 мячей, а в лиге отличился победой над «Манчестер Сити» (1:0), что подтверждает способность обыгрывать даже лидеров. Домашняя статистика делает бирмингемцев фаворитом – команда уверенно контролирует темп и редко теряет очки перед своими болельщиками.

«Борнмут»

Клуб из Борнмута – одно из открытий сезона. После 10 туров он идeт пятым с 18 очками. Команда показывает активный футбол, в 5 последних матчах забила 11 голов. В последнем туре уступила «Манчестер Сити» (1:3), но до этого была серия из трeх матчей без поражений. Основная сила «Борнмута» – атакующая линия во главе с Энтойном Семеньо, который уже отличился 6 мячами. Однако при яркой игре впереди команда уязвима сзади – 9 пропущенных голов за 5 туров. На выезде «Борнмут» часто теряет очки, особенно с командами, умеющими прессинговать.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Победы в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • 15 очков после 10 туров

«Борнмут»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • 18 очков после 10 туров

Личные встречи
50% (6)
17% (2)
33% (4)
20
Забитых мячей
13
1.67
В среднем за матч
1.08
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
4 : 0
09.11.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Борнмут
0 : 1
10.05.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
26.10.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
3 : 1
21.04.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
2 : 2
03.12.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
3 : 0
18.03.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
2 : 0
06.08.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2 : 1
01.02.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 2
17.08.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
09.04.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
0 : 1
08.08.2015
Астон Вилла
Англия. Кубок, 4 раунд
Астон Вилла
2 : 1
25.01.2015
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Борнмут»

Матч обещает быть ярким и результативным. Обе команды активно действуют в атаке, но защита у каждой нестабильна. «Астон Вилла» уверенно играет дома и способна навязать высокий темп, тогда как «Борнмут» полагается на быструю игру в контратаках. С учeтом формы обеих сторон и статистики забитых мячей, наиболее вероятным сценарием станет результативная встреча с обменом голами. При этом «Вилла» выглядит чуть предпочтительнее за счeт надeжной игры на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.25
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

2.25
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Борнмут Астон Вилла
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 