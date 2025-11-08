9 ноября на «Вилла Парке» пройдет встреча 11 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Борнмутом». Команды показывают атакующий футбол, но подходят к матчу с разными задачами – хозяева хотят укрепить позиции в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков.

«Астон Вилла»

После 10 туров команда идет на 11-м месте с 15 очками. Несмотря на поражение от «Ливерпуля» (0:2), «Вилла» демонстрирует уверенную игру дома, где выиграла 5 последних матчей подряд. Команда стабильно создаeт моменты и забивает почти в каждом поединке. Главный бомбардир – Эмилиано Буэндиа, на счету которого 3 гола. В последних пяти играх клуб забил 6 и пропустил 5 мячей, а в лиге отличился победой над «Манчестер Сити» (1:0), что подтверждает способность обыгрывать даже лидеров. Домашняя статистика делает бирмингемцев фаворитом – команда уверенно контролирует темп и редко теряет очки перед своими болельщиками.

«Борнмут»

Клуб из Борнмута – одно из открытий сезона. После 10 туров он идeт пятым с 18 очками. Команда показывает активный футбол, в 5 последних матчах забила 11 голов. В последнем туре уступила «Манчестер Сити» (1:3), но до этого была серия из трeх матчей без поражений. Основная сила «Борнмута» – атакующая линия во главе с Энтойном Семеньо, который уже отличился 6 мячами. Однако при яркой игре впереди команда уязвима сзади – 9 пропущенных голов за 5 туров. На выезде «Борнмут» часто теряет очки, особенно с командами, умеющими прессинговать.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Победы в 5 последних домашних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено за 5 игр

Забивает в 10 из 12 последних матчей

15 очков после 10 туров

«Борнмут»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

18 очков после 10 туров

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Борнмут»

Матч обещает быть ярким и результативным. Обе команды активно действуют в атаке, но защита у каждой нестабильна. «Астон Вилла» уверенно играет дома и способна навязать высокий темп, тогда как «Борнмут» полагается на быструю игру в контратаках. С учeтом формы обеих сторон и статистики забитых мячей, наиболее вероятным сценарием станет результативная встреча с обменом голами. При этом «Вилла» выглядит чуть предпочтительнее за счeт надeжной игры на своeм поле.

Рекомендованные ставки