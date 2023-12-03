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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Астон Вилла
Борнмут - Астон Вилла: обзор матча 03 декабря 2023
Борнмут
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
10'
А. Семеньо
52'
Д. Соланке
20'
Л. Бэйли
90'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Астон Вилла
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Диаби
Желтая карточка
М. Керкез
84'
84'
Желтая карточка
Д. Дуран
Замена
К. Мефам
️️️️
М. Керкез
83'
74'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
74'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Конса
74'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
70'
65'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. МакГинн
Желтая карточка
Р. Кристи
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Керкез
52'
46'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
М. Сенеси
45'
+4
43'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
30'
Желтая карточка
П. Торрес
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
А. Семеньо
17'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Семеньо
Пас отдал
Р. Кристи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
12
Луис
18
Тилеманс
7
МакГинн
10
Дзаньоло
17
Бэйли
11
Уоткинс
6
Керкез
2
Мефам
2
Мефам
6
Керкез
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Конса
2
Кэш
2
Кэш
15
Конса
10
Дзаньоло
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Дзаньоло
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
12
Марк Траверс
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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